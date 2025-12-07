Напади на працівників ТЦК: військова омбудсманка назвала головну причину

Перші напади на військових ТЦК почалися ще 2023 року

Проблеми та помилки у процесі мобілізації не можуть бути виправданням для нападів на українських військовослужбовців

Українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду. Як інформує «Главком», на цьому наголосила військова омбудсманка Ольга Решетилова, коментуючи ситуацію в ефірі національного телемарафону.

За її словами, проблеми та помилки у процесі мобілізації не можуть бути виправданням для нападів на «українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов’язок».

Решетилова наголосила, що ця проблема є задавненою, адже перші напади почалися ще 2023 року. І хоча, як стверджує військова омбудсманка, негативне ставлення до працівників ТЦК в окремих територіальних громадах підігрівають російськими ІПСО, але відповідальність лежить також на українській державі та українському суспільстві.

«Ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду», – зазначила вона.

За її словами, ситуація перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором.

«Одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога. Інша частина суспільства ворогів шукає там, де до них легше дотягнутися. І зробили ворогів з ТЦК», – зазначила військова омбудсманка.

Раніше Франківський суд Львова обрав запобіжний захід затриманому за підозрою у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка. Суд арештував підозрюваного на два місяці до 30 січня 2026 року.

Нагадаємо, увечері 3 грудня Юрія Бондаренка смертельно поранили: під час перевірки документів 30-річний львів’янин завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік.

Бондаренка шпиталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.