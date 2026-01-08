Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії

Олександр Алфьоров: «Світ став на шлях потурання: Молдова, Чечня, Грузія, Білорусь, Україна… І знову зло не було покараним»

Політика умиротворення агресора, яку демократичний світ обрав ще в середині XX століття, призвела до фатальних наслідків. Західні демократії, закриваючи очі на сутність радянської Росії, дозволили їй не лише вижити, а й пустити метастази по всій планеті. Наразі ситуація повторюється. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив голова Українського інституту Національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За словами історика, закінчення Другої світової війни помилково сприймається як остаточна перемога добра. Насправді ж глобальний конфлікт був битвою трьох ідеологій: нацизму, демократії та комунізму. І якщо нацизм був знищений, то комунізм – який є нічим іншим, як «російським світом» у старих шатах – зумів мімікрувати.

Як пояснив, Алфьоров з агресора, що розв'язав війну нарівні з Гітлером, радянська Росія перетворилася на жертву, а згодом – на союзника, який розділив лаври переможців. «Демократичний блок прекрасно розумів, що справжнє зло так і лишилось непокараним. Але всі хотіли закінчення війни», – каже він.

Очільник Українського інституту Національної пам’яті зазначив, що саме бажання миру за будь-яку ціну стало фундаментом для політики потурання. «Так продовжилась політика потурання агресору, яка дозволила сталінській Росії створити свої комуністичні уряди та «соціалістичний пояс» в центрі Європи», – пояснив історик.

Алфьоров зазначає, що відсутність покарання породило нові злочини, оскільки Росія продовжувала паразитувати на підкорених народах та «запускати метастази навколо: Корея, Куба, країни Африки».

«Із розпадом СРСР демократичний світ вчергове повірив жертві-Росії, яка отримала ляпаси від всіх колишніх «республік». І знову світ пішов на шлях потурання: Молдова, Чечня, Грузія, Білорусь, Україна… І знову зло не було покараним. І знову внутрішній пієтет та страх перед намальованою в уяві «сильною Росією», яку слід не замирювати та підгодовувати, а покарати», – додав історик.

