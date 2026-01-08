Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії
За словами історика, політика потурання агресору дозволила сталінській Росії створити «соціалістичний пояс» в центрі Європи
фото: Facebook/Олександр Алфьоров

Олександр Алфьоров: «Світ став на шлях потурання: Молдова, Чечня, Грузія, Білорусь, Україна… І знову зло не було покараним»

Політика умиротворення агресора, яку демократичний світ обрав ще в середині XX століття, призвела до фатальних наслідків. Західні демократії, закриваючи очі на сутність радянської Росії, дозволили їй не лише вижити, а й пустити метастази по всій планеті. Наразі ситуація повторюється. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив голова Українського інституту Національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За словами історика, закінчення Другої світової війни помилково сприймається як остаточна перемога добра. Насправді ж глобальний конфлікт був битвою трьох ідеологій: нацизму, демократії та комунізму. І якщо нацизм був знищений, то комунізм – який є нічим іншим, як «російським світом» у старих шатах – зумів мімікрувати.

Як пояснив, Алфьоров з агресора, що розв'язав війну нарівні з Гітлером, радянська Росія перетворилася на жертву, а згодом – на союзника, який розділив лаври переможців. «Демократичний блок прекрасно розумів, що справжнє зло так і лишилось непокараним. Але всі хотіли закінчення війни», – каже він.

Очільник Українського інституту Національної пам’яті зазначив, що саме бажання миру за будь-яку ціну стало фундаментом для політики потурання. «Так продовжилась політика потурання агресору, яка дозволила сталінській Росії створити свої комуністичні уряди та «соціалістичний пояс» в центрі Європи», – пояснив історик.

Алфьоров зазначає, що відсутність покарання породило нові злочини, оскільки Росія продовжувала паразитувати на підкорених народах та «запускати метастази навколо: Корея, Куба, країни Африки».

«Із розпадом СРСР демократичний світ вчергове повірив жертві-Росії, яка отримала ляпаси від всіх колишніх «республік». І знову світ пішов на шлях потурання: Молдова, Чечня, Грузія, Білорусь, Україна… І знову зло не було покараним. І знову внутрішній пієтет та страх перед намальованою в уяві «сильною Росією», яку слід не замирювати та підгодовувати, а покарати», – додав історик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до погодження з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Україна у політичному та військовому сенсах – це єдина країна, яка може протистояти Росії. Таку думку висловив в інтервʼю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Читайте також:

Теги: Олександр Алфьоров Український інститут національної пам'яті переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2025, 21:24
Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
24 грудня, 2025, 10:10
Віткофф (праворуч), представник РФ Ушаков (ліворуч), Дмитрієв (другий праворуч) та зять Трампа Кушнер на зустрічі 2 грудня
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
21 грудня, 2025, 05:55
Туск прокоментував заяви американських переговорників щодо гарантій для України
Туск назвав гарантії безпеки США для України «далекосяжними»
16 грудня, 2025, 13:11
Глава держави зазначив, що гарантії безпеки мають бути затверджені Конгресом США як один із п’яти документів
Зеленський про мирні переговори: Ми розраховуємо на пʼять документів
16 грудня, 2025, 06:40
Президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
16 грудня, 2025, 01:33
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
15 грудня, 2025, 17:56
Керолайн Лівітт каже, що очільник США нібито дуже розчарований як Росією, так і Україною
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
11 грудня, 2025, 22:02
Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
11 грудня, 2025, 01:13

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови
Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії
Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії
Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)
У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua