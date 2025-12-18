Головна Світ Політика
Військова омбудсменка Ольга Решетилова прокоментувала найпоширеніші причини СЗЧ

Юлія Відміцька
Військова омбудсменка назвала причини СЗЧ
Щойно мобілізовані бійці обирають тюрму замість армії – омбудсменка пояснила причину

Військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. Про це військова омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ольги Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю. «Вибір між загинути на війні або сісти на кілька років у в'язницю люди часто роблять на користь в'язниці», – вважає омбудсменка.

Крім цього, військова омбудсменка зауважує, що одним з чинників СЗЧ є погана комунікація, а саме недовіра між командиром та солдатами. «І не тому навіть, що командир поганий, а тому, що при нинішній інтенсивності бойових дій він не встигає завоювати довіру своїх підлеглих. Буває, що командир не встигає побачити бійця, але віддає йому наказ заходити на позицію. Тобто немає часу на те, щоб побудувати ось ці місточки між військовослужбовцями та командирами, між вищим командуванням і командуванням середньої ланки», – пояснила Ольга Решетилова.

Військова омбудсменка пояснює, що робота над проблемами комунікації та управлінні у війську присутня. Однак ці проблеми не завжди вдається вирішити. «Це одна з тих функцій, яку ми беремо на себе, – заповнити пробіли в комунікації і побудувати довіру між військовослужбовцем, його командирами, командуванням і обов’язково родинами військовослужбовців», – сказала посадовиця.

Вона також додала, що військові, які йдуть в СЗЧ та не отримують за це жодного покарання демонструють поганий приклад для інших. Тому питання покарання за СЗЧ завжди є серед тем на всіх нарадах військового командування.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Ольга Решетилова, яка обійняла посаду військового омбудсмена у жовтні 2025 року, розповіла, хто входитиме до Офісу військового омбудсмена. Також посадовиця повідомила, скільки людей увійде до офісу.

Нагадаємо, як для «Главкому» головний експерт з антикорупційної політики Центру політико-правових реформ писав про те, чому за СЗЧ карають вибірково і що з цим робити.

Теги: армія військові мобілізація Ольга Решетилова військовий омбудсмен

