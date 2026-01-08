Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)

Західні області України накрили потужні снігопади та ожеледиця, що призвело до паралізації руху на ключових автошляхах 8 січня

Сьогодні, 8 січня, у західних областях України через сильний сніг та ожеледицю зафіксовано складну ситуацію на автошляхах. Рух транспорту паралізовано, машини стоять у довжелезних заторах та пробуксовують у снігу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України та місцеві телеграм-канали.

За даними соцмереж, через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів – Тернопіль. Там утворюються затори та відбуваються аварії.

Ситуація дорогах у Львові

У Львові просять обмежити поїздки на авто. «Прохання і до мешканців. Якщо є можливість – не користуйтесь приватним авто. Перенесіть зустрічі, попередьте керівника, що будете пізніше», – закликав міський голова Львова Андрій Садовий.

У ДСНС також поінформували про ускладнений рух на дорогах через сніг та ожеледицю. Рятувальники у регіонах уже допомагають людям.

Негода на Рівненщині

Зокрема, у Рівненській області через негоду на трасі Київ-Чоп надзвичайники рятують автівки зі снігових заметів. Рівненська міська рада оголосила, що у зв’язку з погіршенням погодних умов робота електротранспорту може здійснюватися з тимчасовими обмеженнями, можливі затримки руху, зменшення швидкості або короткочасні зупинки з метою забезпечення безпеки пасажирів та водіїв.

У Стрийському районі Львівської області рятувальники ДСНС допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. «Швидка» не могла самотужки подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

Поліція чергує на дорогах Івано-Франківщини фото: Національна поліція України/Facebook

Ситуація на дорогах Івано-Франківщини

Поліція Івано-Франківської області попередила водіїв великовагового транспорту про обмеження руху 8 січня через негоду. Обмеження запровадили від 8:00 на ділянці автодороги державного значення Р-21 Долина-Хуст (км 19+000 – км 45+039) – на ділянці с. Шевченкове Вигодської територіальної громади до Торунського перевалу. О 14:21 обмеження на рух вантажного транспорту на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Р-21 Долина – Хуст, км 19+000-45+039 (Вишківський перевал) було знято.

На автодорогах Прикарпаття збільшено кількість нарядів поліції. Правоохоронці проводять патрулювання, моніторять ситуацію, допомагають водіям та працівникам комунальних служб.

Поліція Прикарпаття працюює у посиленому режимі фото: Поліція Івано-Франківської області/Facebook

Поради водіям від ДСНС з огляду на снігопад

У негоду водіям не варто вирушати без потреби в далекі поїздки. Якщо це неможливо – переконайтеся, що у вашому багажнику є:

лопата і трос, щоби звільнитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла – термос із чаєм, ковдра або термоковдра;

зв’язок – повербанк й офлайн-карти.

«Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю – залишайтеся вдома», – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через потужні снігопади, ожеледицю та туман, що спричинили транспортний колапс і сплеск травматизму. На Рівненщині рятувальники на руках несли пацієнтку з інсультом крізь замети до «швидкої», а на Житомирщині визволяли зі снігової пастки автобус із 15 пасажирами. Сталося 185 ДТП по всій країні. Поки Львів потерпає від заторів і буксування електротранспорту, синоптики прогнозують посилення морозів та нові хуртовини.