Вже листопаді нова програма по реабілітації буде протестована на базі двох закладів

У проєкті Держбюджету на 2027 рік на ветеранську політику передбачено 20,5 млрд грн – на 3 млрд більше, ніж цього року

Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію. На нього передбачаємо 1 млрд грн. Про це розповів міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі телеканалу «Новини.live».

«Ідея в тому, щоб допомагати відновлюватися не лише самому ветерану, а й працювати з родиною, яка проходить цей шлях разом із ним», – зазначив Віталій Кім.

Вже листопаді нова програма буде протестована на базі двох закладів. За результатами пілотного проєкту та аналізу його результатів програму планується повноцінно запустити у 2027 році.

Крім реабілітації, у проєкті держбюджету передбачені кошти на житло для ветеранів й ветеранок, виплати, підтримку ветеранського підприємництва та роботу фахівців із супроводу.