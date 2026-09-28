Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію
У проєкті Держбюджету на 2027 рік на ветеранську політику передбачено 20,5 млрд грн – на 3 млрд більше, ніж цього року
Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію. На нього передбачаємо 1 млрд грн. Про це розповів міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі телеканалу «Новини.live».
«Ідея в тому, щоб допомагати відновлюватися не лише самому ветерану, а й працювати з родиною, яка проходить цей шлях разом із ним», – зазначив Віталій Кім.
Вже листопаді нова програма буде протестована на базі двох закладів. За результатами пілотного проєкту та аналізу його результатів програму планується повноцінно запустити у 2027 році.
Крім реабілітації, у проєкті держбюджету передбачені кошти на житло для ветеранів й ветеранок, виплати, підтримку ветеранського підприємництва та роботу фахівців із супроводу.
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