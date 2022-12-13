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Зброї буде більше. Єрмак заінтригував українців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зброї буде більше. Єрмак заінтригував українців
колаж: Українська правда

Очільник Банкової залякав ворога

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно анонсував збільшення кількості зброї. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

До того ж посадовець пригрозив агресору пекельною зимою, якщо той не забереться з України.

Також напередодні і Данілов заінтригував заявою про зброю, яку країни Заходу постачають Україні.

Нагадаємо, до нас їде багато зброї від союзників. Україна вже отримала зброї на $40 млрд: Блінкен повідомив чудові новини.

До слова, США намагаються організувати «енергетичний Рамштайн» для допомоги Україні. 

Раніше повідомлялося, що Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ.

Читайте також: Зброя для України. Що впливає на обсяги допомоги Україні
Теги: війна зброя

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