Зброї буде більше. Єрмак заінтригував українців
Очільник Банкової залякав ворога
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно анонсував збільшення кількості зброї. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
До того ж посадовець пригрозив агресору пекельною зимою, якщо той не забереться з України.
Також напередодні і Данілов заінтригував заявою про зброю, яку країни Заходу постачають Україні.
Нагадаємо, до нас їде багато зброї від союзників. Україна вже отримала зброї на $40 млрд: Блінкен повідомив чудові новини.
До слова, США намагаються організувати «енергетичний Рамштайн» для допомоги Україні.
Раніше повідомлялося, що Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ.
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