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Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Литва заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю – рішення Сейму
Заборона стосується росіян і білорусів, які мешкають у країні
фото: Delfi

Лаурінас Кащюнас запевнив, що рішення спрямоване на максимальне підвищення безпеки Литви

Сейм Литви схвалив пропозицію заборонити росіянам і білорусам, які проживають у країні, володіти зброєю з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Як підкреслює видання, про цю ініціативу оголосив голова Комітету з національної безпеки та оборони (КНБО) Лаурінас Кащюнас, який запевнив, що вона спрямована на максимальне підвищення безпеки Литви.

За законопроєкт проголосували 106 депутатів Сейму, проти не голосував ніхто, утрималися 10 парламентарів. Крім того, голова КНБО підкреслив, що одна з цілей цього законопроєкту – надати можливість приватним торговцям зброєю продавати зброю категорії «А», яка наразі дозволена у цивільному обігу.

«Стрілки, солдати-добровольці, професійні військовослужбовці зможуть нарешті і в Литві купувати зброю категорії «A», – доповів Кащюнас.

У Сеймі запропоновано заборонити постійним жителям Литви, які не є громадянами країн, що відповідають критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції, купувати та володіти зброєю, аксесуарами для зброї, боєприпасами та їх елементами.

«Якщо Сейм схвалить таке рішення, ці люди не зможуть купувати та володіти зброєю для полювання, спорту, самооборони, професійної діяльності, колекціонування, тренувань, наукових досліджень, стрілецької або професійної військової служби тощо», – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що законопроєкт набуде чинності з 1 січня 2023 року, аби державні органи встигли підготуватися до його реалізації.

У виданні згадується пояснювальна записка до документа, в якій наводиться кількість людей, котрі мають дозволи на зберігання чи носіння зброї у Литві – 294 громадянина Росії та 46 громадян Білорусі. Серед них можуть бути особи з подвійним громадянством – литовським/російським чи литовським/білоруським.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення.

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Теги: зброя росія Білорусь росіяни Литва

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