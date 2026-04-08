«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики

Кошення поселилося на позиціях ЗСУ, де про нього тепер піклуються захисники

Військові прихистили кошеня на фронті. Тепер чотирилапа вранці будить захисників, щоб вони увімкнули їй мультики. Відеозаписом з цим моментом поділився один з військових, який опікується кошеням. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у TikTok.

На відео, яке опублікували захисники можна побачити, як кошеня сидить на одному з військових та уважно дивиться в екран телефону.

За словами військових, кошеня будить їх о шостій ранку. Як з’ясувалося, саме в цей час кішка полюбляє дивитися мультики на телефоні захисників. «Взяли собі дитину, побудила всіх о шостій ранку. Включили мультики, сидить дивиться. Як це можна?» – розповів військовий за кадром.

Під дописом з відео із кошенням українці залишили декілька тисяч коменатрів. А саме відео зібрало майже 2 млн вподобань. Українці були зворушені милим відео з військовими та кошенням.

Деякі користувачі завуважили, що їхні коти також полюбляють дивитися мультики:

«Та так уважно дивиться!»

«Дякую Вам що захищаєте і нас і котиків».

«Нормально, моя Вінні-Пуха дивилася».

«Ну це ж малеча як їй без мультиків».

«Наймиліше відео на сьогодні!»

«Такі відповідальні батьки».

«Дітки вони такі».

«Які відповідальні кототатки».

«Дитина як дитина! Дякуємо за захист».

До слова, військові комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону на Харківщині прихистили незвичайну тварину. ЗСУ врятували шиншилу на ім’я Соня, яка тепер живе з ними та насолоджуються життям та навіть бере «гонорари» у військових за психологічну підтримку у вигляді спеціального корму, насіння та печива.

Також повідомлялося, в евакуаційників 128 окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» живе зелена мартишка на прізвисько Зіна. Її під час відпустки влітку 2025 року купив водій підрозділу Олексій. Мавпа стала для нього, ніби донька, а для військових – талісманом.