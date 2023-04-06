Військовослужбовці матимуть ще одну підставу для звільнення: хто зможе скористатись

У Раді пропонують надавати військовим можливість звільнитися зі служби, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час здійснення заходів із гарантування національної безпеки

Депутати хочуть розширити перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Про це йдеться у законопроекті №8009, зареєстрованому у Верховній Раді.

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В Україні до 20 травня продовжено військовий стан та загальна мобілізація. Під час воєнного стану всі чоловіки вважаються військовозобов'язаними і можуть бути покликані з мобілізації. Однак під час військового стану існує обмежена кількість підстав для звільнення зі служби військових, а загалом звільнення можливе або наказом про демобілізацію Президента, або у разі закінчення військового стану.

У пояснювальній записці до законопроекту №8009 депутати пишуть, що таким чином хочуть надавати військовим можливість звільнитися зі служби, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час здійснення заходів із гарантування національної безпеки, оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

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Зараз аналогічна підстава існує для надання відстрочки від призову, тепер її хочуть внести до переліку обставин для звільнення.

Згідно із законопроектом, право на звільнення з нової підстави мають право:

військовослужбовці, які проходять військову службу на призов під час мобілізації;

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

Нагадаємо, депутати хочуть законодавчо реформувати систему військово-лікарських комісій, а також дозволять огляд мобілізованих не лише у військкоматах.Нардепи хочуть дозволити створювати військово-лікарські комісії при установах охорони здоров'я МВС та сектору безпеки й оборони. А також розширити мережу мережу закладів охорони здоров'я, де можна створити ВЛК, за рахунок установ комунальної та державної форм власності. Тобто, звичайних лікарень і поліклінік.