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Розстріляли колону машин в Ірпені: Нацполіція встановила особи військових РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розстріляли колону машин в Ірпені: Нацполіція встановила особи військових РФ
фото: пресслужба Нацполіції України

Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 – отримали поранення

Російські загарбники упродовж 5-6 березня 2022 року розстріляли 10 цивільних автомобілів в Ірпені на Київщині. Їм оголошено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Управління комунікації Національної поліції України.

«Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових РФ. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 – отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції встановили трьох російських військових, які причетні до розстрілу евакуаційної колони – це командир розвідувальної роти 173 окремого розвідувального батальйону та двоє військових 137 гвардійського парашутно-десантного полку 106 гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.

5 березня, під час штурму Ірпеня російськими військами, першим під вогонь потрапив автомобіль, в якому були два місцевих жителі – пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук. Наступною мішенню стала машина, якою чоловік намагався евакуювати своїх батьків – 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення.

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Того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону разом з військовими 137-го гвардійського парашутно-десантного полку встановили контроль над блокпостом на виїзді з Ірпеня.

«Захопивши об’єкти, вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку», – зазначили у поліції. 

Першими, хто потрапив у залогу, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях. В результаті двоє людей загинули, одна жінка отримала поранення.

6 березня, близько сьомої ранку тією самою вулицею поїхав перший цивільний автомобіль, російські військові відкрили по них вогонь з автоматів, водій отримав поранення.

Приблизно в цей же час намагались евакуюватися жителі ЖК «Версаль Парк». Вони зібрали 12 машин та почали збирати людей, які не мали автомобілів, але хотіли виїхати з міста. Першим у колоні рухався автомобіль, в якому був водій та сім’я з півторарічною дитиною. В машину прилетіла граната, водій загинув на місці, пасажир іще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм.

Після підриву першого автомобіля інші чотири також потрапили під обстріл. Другою та третьою машинами керувало подружжя. У другому авто був чоловік, двоє дітей та жінка похилого віку, яка отримала смертельне поранення в серце і загинула на місці.

Від обстрілу третьої автівки загинула 34-річна жінка, дружина водія. Серйозні поранення отримали ще троє пасажирів. Четвертим у цій колоні рухався автомобіль, в якому були пʼять людей – загинула 60-річна жінка, ще двоє поранені.

Пʼятим у колоні була автівка, в якому було подружжя з двома малими дітьми. Батько отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення руки. Пʼятирічний син – осколкове поранення гомілки, дружина також поранена.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз підтримає створення спецтрибуналу для злочинів Росії в Україні

Теги: граната обстріл водій військові автомобіль жінка чоловік дружина Європейський союз поранення батько Ірпінь війна

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