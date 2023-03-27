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В Ізраїлі звільнено міністра оборони. У країні почалися масові протести (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Ізраїлі звільнено міністра оборони. У країні почалися масові протести (відео)
Протест у Тель-Авіві
фото: Reuters

За оцінками ЗМІ, на акціях у Тель-Авіві зібралося приблизно 58 тисяч осіб, протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в недлію, 26 березня, відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди з судовою реформою. Через це тисячі людей вийшли на протести. Про це повідомляє Walla.

Як пише JPost, Нетаньягу заявив Галланту, що він втратив довіру до міністра оборони після того, як той нібито діяв за спиною уряду.

Зазначимо, що судова реформа, яку критикує звільнений посадовець, включає надання парламенту можливості скасовувати рішення, прийняті Верховним судом.

Через звільнення Галланта та скандальну реформу десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у Тель-Авіві. Вони розпалили багаття на трасі та планують залишитися там на ніч.

Зазначається, що протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі. Поліція використовує водомети для придушення мітингу, однак наразі їй це не вдається.

Як оцінює Walla, на акціях у Тель-Авіві зібралося приблизно 58 тисяч осіб. Низка експертів заявляє, що по всій країні вночі в демонстраціях бере участь до 200 тисяч людей.

Нагадаємо, що раніше кілька тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Теги: міністр судова реформа протест поліція Беньямін Нетаньягу звільнення

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