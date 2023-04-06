На мобілізованих військовослужбовців чекають новації щодо медогляду: усі подробиці

Депутати хочуть законодавчо реформувати систему військово-лікарських комісій, а також дозволять огляд мобілізованих не лише у військкоматах

Загальна мобілізація показала, що система військово-лікарських комісій (ВЛК) потребує реформи. Про це не перший місяць говорить як влада, так і лікарі, йдеться у матеріалі видання Vesti. Користувачі у соцмережах критикують роботу як ВЛК, так і військкоматів. Серйозний резонанс спричинив нещодавній випадок, описаний іноземними ЗМІ, коли ВЛК визнала придатним інваліда без рук.

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Згідно із чинним законодавством, військовослужбовці проходять ВЛК за територіальним принципом. На практиці це означатиме, що бійця після поранення можуть направити зі шпиталю в одній області на військово-лікарську комісію в інший регіон, де розташована його військова частина. Проте це, як правило, не комфортно.

«Не повинно бути черг, незрозумілих довідок і біганини між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців, – заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 березня. – Кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде суттєво збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження».

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Депутати – у справі

У Верховній Раді депутати пропонують розширити кількість точок, де медкомісію можна пройти. Численні авторські колективи (понад 40 депутатів) на чолі з головою парламентського комітету зі здоров'я нації Михайлом Радуцьким, Ігорем Негулевським, Ольгою Василевською-Смаглюк та іншими пропонують двокомпонентне вирішення проблеми ВЛК.

Нардепи хочуть дозволити створювати військово-лікарські комісії при установах охорони здоров'я МВС та сектору безпеки й оборони. А також розширити мережу мережу закладів охорони здоров'я, де можна створити ВЛК, за рахунок установ комунальної та державної форм власності. Тобто, звичайних лікарень і поліклінік.

«За фактом, до ВЛК або відправили лікарів із комунальних поліклінік, або залишилися військові лікарі, які працювали за військкоматів (у довоєнний час). А тут війна, пішов масовий потік добровольців. Я теж підвіз 24 лютого сина до військкомату. Але без лікарської оцінки, хоч би загальної, мобілізувати не можна! – розповів Vesti.ua президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк. – Без лікарської комісії ми матимемо на фронті людей, які фізично та психологічно не зможуть виконувати бойові завдання».

Через поверхневу медкомісію деякі призвані бійці замість того, щоби стати до виконання бойового завдання, одразу вирушають у шпиталь. «І це вже проблема, бо не може функціонувати військовий підрозділ, коли особовий склад не відібрано ВЛК, – зазначив Сердюк. – Тому законопроект, який вирішує проблему завантаження, я можу лише вітати».

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Медичний персонал закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності має своє навантаження, тож незрозуміло, на яких підставах вони залучатимуться до участі у ВЛК, як виплачуватиметься зарплата. Як це планується вирішити на практиці та у які терміни поки що невідомо.

І є ще один важливий момент, без якого зміни, запропоновані законопроектом, можуть не спрацювати так, як очікують на це його співавтори. Це критерії відбору людей, які придатні до військової служби.

Корупція не зникне?

Один із ризиків законопроекту – корупційний. Наразі військово-лікарські комісії чи не регулярно фігурують у зведеннях правоохоронних органів.

Теоретично, якщо ВЛК побільшає, а черг у них стане менше, і лікарі зможуть детальніше оглянути призовника чи мобілізованого, вивчити документацію, точність їхніх висновків зросте. Виправити "липову" довідку буде складніше.

До системи ВЛК може бути залучено більше лікарів, відповідно, й "купити" довідку стане дорожче, що знизить рівень корупції. У результаті все це призведе до більш якісного відбору, тому що суперечності між військовими та цивільними лікарями зіграє на краще.

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Остаточне рішення про непридатність призовника або мобілізованого до військової служби ухвалює Центральна ВЛК, тому слід звернути особливу увагу на неї. Реформована система ВЛК, можливо, й запрацює на благо, якщо НСЗУ передбачить спеціальний пакет й оплатить ці послуги цивільним поліклінікам і лікарням. Тільки в такому разі, звернув увагу він, реально набрати лікарів у ВЛК.