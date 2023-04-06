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Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
Чоловік знятий з військового обліку, а в Дрогобичі навіть не стояв на ньому, адже прописаний у Новояворівську
Фото: Ruslan Kubay / Facebook

У військкоматі сказали, що дають чоловікові тимчасову відстрочку, і лише після скандалу змінили висновок комісії

Мешканцю Дрогобича Львівської області Руслану Кубаю, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, прийшла повістка. Про це він розповів у коментарі TCH.ua.

Кубай розповів, що він був обурений отриманням повістки. За словами чоловіка, він знятий з військового обліку, а в Дрогобичі навіть не стояв на ньому, адже прописаний у Новояворівську.

Чоловік прийшов до військкомату й одразу повідомив, що він має інвалідність першої групи, адже не має кінцівок рук й носить протези на ногах. У військкоматі йому сказали, що дають тимчасову відстрочку. Й лише коли він розповів про цей кричущий випадок у соцмережі, йому змінили висновки комісії.

Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото) фото 1

«Приходив з документами, мене відправили на комісію», – каже він.

Журналісти звернулися по пояснення до посадовців Львівської області, що опікуються питаннями надсилання повісток. Вони не вбачають у цій ситуації нічого скандального й кажуть: «Цьому громадянину було достатньо прийти до ТЦК з відповідними документами, які свідчать про його стан здоров’я. Замість цього цей громадянин оприлюднив своє бачення ситуації в соцмережі».

Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото) фото 2

Нагадаємо, наприкінці березня член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Технічні інструменти, за його словами, дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.

Згодом Мінцифри зробило уточнення.

Теги: Львівщина війна мобілізація

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