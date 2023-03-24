Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови

На Закарпатті чоловік відмовився від отримання повістки на призов під час загальної мобілізації через релігійні переконання

Феміда виправдала представника організації «Свідки Єгова», який ухилився від мобілізації

Тячівський районний суд Закарпатської області став на бік служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні», обвинуваченого в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 березня.

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За матеріалами справи, 3 березня 2022 року, перебуваючи в приміщенні пункту постійного збору військовозобов’язаних, чоловік відмовився від отримання повістки на призов під час загальної мобілізації. Пояснив це власними релігійними переконаннями. З цих же міркувань він проігнорував медичну комісію.

Наступного дня обвинувачений подав заяву щодо проходження альтернативної (невійськової) служби. Однак її не прийняли, а його забрали до поліції, де зареєстрували кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

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У суді вірянин переконував: інших причин, окрім релігійних переконань для відмови від військової служби, у нього не було. Ставлення до військової служби не викликано у нього фактом війни, він і раніше проходив альтернативну службу.

Під час судового засідання наголошувалося, що веденням обліку альтернативної служби займаються районні державні адміністрації і органи місцевого самоврядування. Між іншим, на обліку Тячівської РДА перебуває до 3 тис. військовозобов’язаних, віровчення яких не допускає користування зброєю. Серед них є й представники «Свідків Єгови».

Також суду було надано довідку Керівного комітету Центру «Свідків Єгови» про те, що обвинувачений перебуває у лавах цієї організації з липня 2016 року.

«Право вірян на свободу світогляду і віросповідання, передбачене статтею 35 Конституції та включає в себе право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною невійськовою службою, необмежене указом президентом про введення воєнного стану в Україні. Наявність інших нормативно-правових актів, які б обмежували такі права навіть на теперішній час (в умовах воєнного стану), не існує... Відтак особа (обвинувачений – «Главком») має право на заміну альтернативною службою військового обов’язку, в тому числі, військової служби за призовом під час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю», – сказано у вироку.

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Крім цього, під час дослідження доказів Феміда звернула увагу на важливий нюанс – відсутність документа про придатність обвинуваченого до військової служби.

У підсумку суд визнав невинуватим служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні» в ухиленні від мобілізації та виправдав у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.