Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
Феміда виправдала представника організації «Свідки Єгова», який ухилився від мобілізації
Тячівський районний суд Закарпатської області став на бік служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні», обвинуваченого в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 березня.
За матеріалами справи, 3 березня 2022 року, перебуваючи в приміщенні пункту постійного збору військовозобов’язаних, чоловік відмовився від отримання повістки на призов під час загальної мобілізації. Пояснив це власними релігійними переконаннями. З цих же міркувань він проігнорував медичну комісію.
Наступного дня обвинувачений подав заяву щодо проходження альтернативної (невійськової) служби. Однак її не прийняли, а його забрали до поліції, де зареєстрували кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.
У суді вірянин переконував: інших причин, окрім релігійних переконань для відмови від військової служби, у нього не було. Ставлення до військової служби не викликано у нього фактом війни, він і раніше проходив альтернативну службу.
Під час судового засідання наголошувалося, що веденням обліку альтернативної служби займаються районні державні адміністрації і органи місцевого самоврядування. Між іншим, на обліку Тячівської РДА перебуває до 3 тис. військовозобов’язаних, віровчення яких не допускає користування зброєю. Серед них є й представники «Свідків Єгови».
Також суду було надано довідку Керівного комітету Центру «Свідків Єгови» про те, що обвинувачений перебуває у лавах цієї організації з липня 2016 року.
«Право вірян на свободу світогляду і віросповідання, передбачене статтею 35 Конституції та включає в себе право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною невійськовою службою, необмежене указом президентом про введення воєнного стану в Україні. Наявність інших нормативно-правових актів, які б обмежували такі права навіть на теперішній час (в умовах воєнного стану), не існує... Відтак особа (обвинувачений – «Главком») має право на заміну альтернативною службою військового обов’язку, в тому числі, військової служби за призовом під час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю», – сказано у вироку.
Крім цього, під час дослідження доказів Феміда звернула увагу на важливий нюанс – відсутність документа про придатність обвинуваченого до військової служби.
У підсумку суд визнав невинуватим служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні» в ухиленні від мобілізації та виправдав у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
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