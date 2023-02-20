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Візит тривав понад п'ять годин: Байден залишив Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит тривав понад п'ять годин: Байден залишив Київ
фото: Офіс президента

Наступні два дні президент США проведе у Польщі

Після п’яти годин перебування у столиці України, президент США Джо Байден пообіді виїхав з Києва. Наразі він прямує до Польщі, де у нього запланований дводенний візит. Про це повідомляє Associated Press.

«Президент Джо Байден залишив столицю України Київ після більш ніж 5-годинного візиту, запевнивши у підтримці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував Героїв Небесної сотні на Михайлівській площі. Також президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $500 млн.

Як повідомлялося,  20 лютого, президент США Джо Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теги: США Джозеф Байден Офіс президента президент

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