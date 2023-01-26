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Попит на україномовних працівників у Польщі зріс майже у 10 разів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Попит на україномовних працівників у Польщі зріс майже у 10 разів
У Польщі майже вдесятеро зріс попит на працівників зі знанням української
фото з відкритих джерел

З початком 2023 року динаміка продовжує зростати

За останні пів року у Польщі стрімко зростає попит на працівників зі знанням української мови. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати. Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Якщо кілька років тому запити серед роботодавців на працівників із знанням української в середньому складали 200 – 250 на рік, то у другій половині 2022 року кількість запитів вже перевищила тисячу.

Разом із тим на період січень – вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній, йдеться у звіті Польского Економічного інституту.

Загалом у Польщі нараховується понад 25 тисяч компаній, в яких принаймні одним із акціонерів є українська компанія. Про це свідчать дані Центрального обліку та інформації про господарську діяльність у Польщі.

За словами директорки департаменту рекрутації Gremi Personal Анни Джоболди, українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніям, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі.

До того ж, це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні.

«Водночас й українські компанії також мають запит працювати з українцями. В нашій агенції є і приклади співпраці з представниками військово-промислового сектору, які перенесли виробництво до Польщі в цілях безпеки. Сподіваємось, що ми стаємо свідками нового тренду» – каже Джоболда.

Нагадаємо, що вперше про зміни умов проживання українських переселенців заговорили ще у листопаді. У грудні Сейм Польщі ухвалив поправку до закону про допомогу громадянам України, а 13 січня розглянув поправки, внесені до нього Сенатом.

Як повідомлялося раніше, станом на січень 2023 року, у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. З них 1,5 млн – у Польщі. 

Теги: українці Польща

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