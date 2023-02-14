Головна Думки вголос Анатолій Матвійчук
search button user button menu button
Анатолій Матвійчук Народний артист

Чи легко це – перейти з російської мови на українську?

glavcom.ua
Повномасштабна агресія Росії змусила більшість українців нарешті перейти на рідну мову
зображення з соцмереж

Маємо не формально, а ментально – почати називати себе українцями

Питання надзвичайно важливе, враховуючи драматичний контекст нашого часу, коли однією з умов нашого культурного, а тепер і фізичного виживання, є звільнення від російського домінування практично у всіх сферах нашого життя, особливо культурної сфери.

Але це не такий простий процес, як здається декому. Адже вивчити 500 найбільш уживаних і поширених у мові слів, ще не значить оволодіти мовою досконало!

Можливо цього цілком достатньо для побутового спілкування в крамниці чи в якійсь державній установі. Можливо, що цього вистачить для епістолярного жанру у сфері видання законів, указів та складання протоколів.

Але цих п'ятиста слів уже ледве вистачає на повноцінне телевізійне мовлення і ми ледь не щодня чуємо русизми і навіть неоковирності з боку ведучих того ж «Марафону новин», пам'ятаючи, як більшість із них ще вчора працювала на російськомовних телеканалах.

Ще більше ця проблема відчувається на численних ФМ-радіоканалах, де ведучих ніхто не звільняв і не перевибирав на конкурсній основі. Вони просто «заговорили» українською», продовжуючи акати і розтягувати голосні на «масковский манер».

І зовсім кричущою є проблема поверхового володіння мовою в креативних індустріях, де потрібне глибинне знання мови – відчуття емоційного контексту, особливостей вживання високого чи низького стилю, відчуття багатозначності слова і, врешті, можливості використання рідковживаних слів і виразів. Йдеться про так звані «художні тексти», що мають широкий спектр – від використання їх в рекламі, в пісні і аж до мови персонажів у художньому кінематографі.

І тут уже куці і поверхові мовні «скіли» аж ніяк не рятують становище. Натомість, одразу помітні позитивні зрушення. Перфектиними можна назвати кінороботи останніх років такі як «Спіймати Кайдаша» або гумористичний серіал «Будиночок на щастя», де мова звучить цілком природньо і навіть соковито.

Отож, дивує, коли володарі 500 слів чомусь беруться за написання поетичних текстів для своїх «хітів». Їм чомусь здається, що заслуживши славу російськомовних «хітмейкерів» , вони можуть цілком успішно і автоматично (!) робити це й українською.

І в цьому їм безумовно допомагають ті ж менеджери вчорашніх російськомовних каналів і станцій. Логіка їх проста – не викидати ж з ефірів популярних людей, до яких звикла публіка. А тексти – хто їх там слухає, можна зліпити щось, типу, українською. Ну там, побільше якихось яскравих українських слів, вигуків та ідіом. І все прокатить, хіба ні?!

Саме так, «катить» ще й як – думаю я, слухаючи тексти новітніх українськи поп-шедеврів. Але те, що ми в більшості чуємо, це квазі-українська мова. Бо такою мовою не говорять між людьми, не освідчуються в коханні, не з'ясовуть стосунки – і тим, більше не творять справжні українські поети.

А враховуючи, що навушники сьогодні на вухах ледве не в кожної молодої людини, і слухають вони у більшості наш вітчизняний музичний простір, то й виходить, що спотворена, скалічена або просто квазі-мова стає нормою для більшості вчорашніх російськомовних українців. І це недобре.

Хтось скаже, хай хоч так, аби не російською. Але чи варто навчати людей на поганому, знаючи, що вони потім не зможуть дотягнутись до справжніх шедеврів?

І ось тут постає питання якості, мистецького продукту, на якому формується майбутня нація.

Я зовсім не хочу сказати, що в нашому медійному просторі зовсім немає якісних творів, але їх можна порахувати на пальцях, у більшості ж це той низькопрофесійний вал квазі-продукту...

І це вже питання відповідальності топ-менеджерів каналів і станцій. Гріх, напевно, звинувачувати їх в тому, що вони свідомо паскудять і знецінюють мову українців. Скоріше всього, вони просто не є достатньо компетентними у мовних питаннях.

Так чому цим солідним людям не ввести до себе в штат нормальних фахівців з мови – літредакторів, визнаних поетів, мовознавців. Які б ще на етапі створення медійного продукту змогли підкоригувати, порадити, допогти в створенні якісного продукту – ну хоча б в рамках елементарної грамотності! Я вже не кажу про більш складні задачі такі як метафоричнмй і стилістичний ряд, сюжетна побудова твору. Бо поки що все більше нагадує «художню самодіяльність». Хай мене вибачать музиканти районних Будинків культури, бо серед них трапляються справжні майстри справи, які відчувають і стиль, і традицію, але, як кажуть, «їм нічого не світить»!

Ну, а тим, хто все ж таки об'єктивно оцінює свій рівень і хоче вдосконалюватись у якості своїх текстів, хочу навести для прикладу дві відомі мистецькі постаті.

Перша – лідер білоруської групи «Пісняри» Володимир Мулявін. Його внесок в розвиток і весвітню популяризацію сучасної білоруської пісні практично унікальний. А почав він (не білорус за своїм походженням) з того, що разом із групою переспівав десятки білоруських народних пісень. І вже наситивши душу пісенною традицією народу, взявся за створення власних шедеврів.

Другий постать – це поляк з українського містечка Бердичів – Юзеф Коженевський, котрий увійшов до великої англійської літератури як письменник Джозеф Конрад. Саме він бездоганністю і вишуканістю своїх романів примусив навіть самих англійців іншими очима поглянути на свою мову. Сам же Джозеф казав, що над деяким фразами він міг працювати цілими днями. Якось він визнав, що на певному етапі в нього буквально вселився ДУХ англійської мови...

Тож, усім, хто береться творити сьогодні великою українською мовою, хочу просто нагадати, що до всіх вас у різні часи цією мовою творили Тарас Шевченко і Іван Котляревський, Леся Українка і Олександр Олесь, Володимир Сосюра і Максим Рильський, Василь Симоненко і Дмитро Павличко.

І бажаю, аби в кожного з вас усе ж таки вселився ДУХ української мови.

Щоб не формально, а ментально – ви могли називати себе українцями.

Бажаю натхнення!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: культура українці Леся Українка звільнення стиль письменник серіал українська мова Тарас Шевченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українці дали нам шанс перевернути це століття, шанс на свободу та безпеку»
Світ має прагнути перемоги України. 15 підстав чому
24 сiчня, 22:24
Президент Хорватії вирішив висловитись про майбутнє Криму
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
30 сiчня, 21:40
Правоохоронці провели обшуки в організаторів скандальних вечірок у Києві
Що не так з реакцією українців на «п’яні вечірки» у Києві
2 лютого, 12:02
Аби все відбудувати, нам потрібно зберігати єдність
Виграти війну і не програти відбудову. Новий суспільний договір
7 лютого, 13:31
Українці шоковані тим, як деякі підприємці використовують образи війни для своєї продукції
Пиво «Герої не вмирають», горілка «Зеленський»…
6 лютого, 12:43
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
8 лютого, 17:07
На думку генерала, Україна не відмовиться від Криму після стількох жертв
Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні звільнити Крим
31 сiчня, 10:32
Сунак підтвердив, що постачання бойової авіації вже обговорюється з українською стороною
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
8 лютого, 22:12
Підприємці, що працюють у сфері послуг, зобов'язані послуговуватися українською
Мовний омбудсмен відзвітував про кількість сплачених штрафів
11 лютого, 21:30

Анатолій Матвійчук

Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Українці, не станьте нацією вандалів
Українці, не станьте нацією вандалів
Загадкова душа клептоманів
Загадкова душа клептоманів
Апофігей безкультур'я – нова реальність на радіо
Апофігей безкультур'я – нова реальність на радіо
Живи, українська культуро!
Живи, українська культуро!
Роздуми про Україну та українців після подорожі за океан
Роздуми про Україну та українців після подорожі за океан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
23K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
22K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
17K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
США попереджають Україну про переломний момент у війні

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Сьогодні, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту