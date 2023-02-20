Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото

Президент США напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ прибув з візитом до Києва

Президент США Джо Байден приїхав особисто підтримати Україну та українців, і тим самим показав, наскільки «серйозно» сприймає погрози Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Близько 12 у мережі з'явилися перші кадри, на яких видно, як президент США разом з президентом Володимиром Зеленським проходить поблизу Михайлівського собору. На відео чутно, як лунає сирена, що сповіщає про повітряну тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президенти вшанували пам'ять загиблих захисників на Софійській площі. Зауважимо, що 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної сотні.

Також Зеленський і Байден обійнялися на тлі меморіалу загиблих за Україну.

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський зазначив, що візит Джозефа Байдена є надзвичайно важливим проявом підтримки для українців.

фото: Офіс Президента

На Алеї сміливості біля Верховної Ради відкрили табличку, присвячену президенту США Джо Байдену.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за візит до Києва 20 лютого.

фото: Офіс Президента

фото: Офіс Президента

До Києва з американським президентом приїхав також його радник з нацбезпеки Джон Салліван. Фото з ним опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Байден приїхав зі своїм радникником з нацбезпеки Джоном Салліваном фото: Андрій Єрмак

Перша леді Олена Зеленська також побачилася з президентом Сполучених Штатів.

фото: Офіс Президента

Зеленський на пресконференції з Байденом заявив, що результати сьогоднішньої зустрічі матимуть відображення на полі бою.

фото: Офіс Президента

Байден сказав, що здійснив неочікувану поїздку в Україну, тому що це «критично важливо», щоб ні у кого «не було жодних сумнівів» щодо підтримки Сполученими Штатами Києва та Зеленського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що під час свого візиту Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні. США разом із 50 країнами-партнерами передадуть Україні понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем.