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Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото
Володимир Зеленський та Джозеф Байден зустрілися
фото: Офіс Президента

Президент США напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ прибув з візитом до Києва

Президент США Джо Байден приїхав особисто підтримати Україну та українців, і тим самим показав, наскільки «серйозно» сприймає погрози Путіна. 

Близько 12 у мережі з'явилися перші кадри, на яких видно, як президент США разом з президентом Володимиром Зеленським проходить поблизу Михайлівського собору. На відео чутно, як лунає сирена, що сповіщає про повітряну тривогу.

Президенти вшанували пам'ять загиблих захисників на Софійській площі. Зауважимо, що 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної сотні.

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Також Зеленський і Байден обійнялися на тлі меморіалу загиблих за Україну.

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Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський зазначив, що візит Джозефа Байдена є надзвичайно важливим проявом підтримки для українців.

Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото фото 5
фото: Офіс Президента

На Алеї сміливості біля Верховної Ради відкрили табличку, присвячену президенту США Джо Байдену.

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Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото фото 7
фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за візит до Києва 20 лютого.

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фото: Офіс Президента
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фото: Офіс Президента

До Києва з американським президентом приїхав також його радник з нацбезпеки Джон Салліван. Фото з ним опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Байден приїхав зі своїм радникником з нацбезпеки Джоном Салліваном
Байден приїхав зі своїм радникником з нацбезпеки Джоном Салліваном
фото: Андрій Єрмак

Перша леді Олена Зеленська також побачилася з президентом Сполучених Штатів.

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фото: Офіс Президента

 Зеленський на пресконференції з Байденом заявив, що результати сьогоднішньої зустрічі матимуть відображення на полі бою.

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фото: Офіс Президента

Байден сказав, що здійснив неочікувану поїздку в Україну, тому що це «критично важливо», щоб ні у кого «не було жодних сумнівів» щодо підтримки Сполученими Штатами Києва та Зеленського.

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Нагадаємо, що під час свого візиту Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні. США разом із 50 країнами-партнерами передадуть Україні понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем.

 

Теги: США Джозеф Байден відео радник Олена Зеленська президент Володимир Зеленський

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