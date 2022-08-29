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Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС

Надія Клочко
glavcom.ua
Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС
Міськрада Славути запевняє, що топоніми, пов'язані з Антоном Одухою, не підпадають під декомунілацію
фото з відкритих джерел

У лютому цього року у Славуті невідомі вже знесли одне з погрудь, встановлених на честь Антона Одухи

Влада міста Славута на Хмельниччині відмовляється знести погруддя енкаведисту Антону Одусі, встановлене біля краєзнавчого музею. Про це йдеться у повідомленні громадської організації «Декомунізація.Україна».

Як зазначається у відповіді Славутської міськради на запит організації щодо демонтажу цього погруддя, топоніми на честь Антона Одухи не підлягають обов'язковій заміні. Свою відмову зносити пам’ятник у Славутській міськраді аргументували і тим, що Антон Одуха під час Другої світової війни воював за звільнення міста від нацистських загарбників. Водночас до уваги не береться той факт, що Одуха, згідно з історичними даними, катував та вбивав військових Української повстанської армії.

«Відповідно до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів», а також роз'яснень Українського інституту національної пам'яті, топоніми, пов'язані з Антоном Одухою, не містять обмежень, встановлених чинним законодавством України, оскільки пов'язані з опором та вигнанням з України нацистських окупантів», – йдеться у відповіді.

Також там зазначено, що руйнування об'єктів культурної спадщини передбачає кримінальну відповідальність.

Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС фото 1

Зазначимо, що уродженець Шепетівського району Антон Одуха у 30-х роках був співробітником радянських органів державної безпеки та служив у військах НКВС. Під час Другої світової війни став партизаном. Відомо, що партизанські загони Одухи знищували військових УПА.

«Загони Одухи сумновідомі своєю жорстокістю та вбивали мирне українське населення на Волині, а сам Антон Одуха особисто вбивав та жорстоко катував вояків УПА. То чи не окупантів чекає міський голова Славути?» – йдеться у дописі громадської організації.

Додамо, що в лютому цього року невідомі знесли інше погруддя Антону Одусі в Славуті. Щодо цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження, але винних досі не знайшли.

Нагадаємо, раніше на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського «Монумента Перемоги 1941-1945 років».

Також у квітні цього року у Києві демонтували монумент двом робітникам, який встановили «на ознаменування возз'єднання України з Росією» під Аркою дружби народів. 

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Теги: декомунізація Хмельниччина пам'ятник

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