У Києві під час демонтажу скульптури під «Аркою дружби» у росіянина відвалилася голова (відео)

Бронзовий робітник-росіянин під час демонтажу втратив голову

Фігура бронзового російського робітника пошкодилася при спробі зняти фігуру з постаменту краном

У вівторок, 26 квітня, під час демонтажу монумента двом робітникам, який встановили «на ознаменування возз'єднання України з Росією», у російського бронзового робітника відвалилася голова.

Фігури двох чоловіків уже відрізали від постаменту. На них закріпили троси й будівельний кран почав підіймати скульптуру вгору.

У цей момент голова бронзового робітника, який символізував Росію, відвалилася від тулуба й впала вниз.

Попри те, що у цей момент навколо монумента перебували випадкові перехожі, – ніхто не постраждав. Кияни з гумором відреагували на інцидент.Дехто навіть почав знімати голову на смартфон.

Нагадаємо, в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів».

Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», сьогодні назавжди приберуть з української столиці.