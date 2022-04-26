У Києві під час демонтажу скульптури під «Аркою дружби» у росіянина відвалилася голова (відео)
Фігура бронзового російського робітника пошкодилася при спробі зняти фігуру з постаменту краном
У вівторок, 26 квітня, під час демонтажу монумента двом робітникам, який встановили «на ознаменування возз'єднання України з Росією», у російського бронзового робітника відвалилася голова.
Фігури двох чоловіків уже відрізали від постаменту. На них закріпили троси й будівельний кран почав підіймати скульптуру вгору.
У цей момент голова бронзового робітника, який символізував Росію, відвалилася від тулуба й впала вниз.
Попри те, що у цей момент навколо монумента перебували випадкові перехожі, – ніхто не постраждав. Кияни з гумором відреагували на інцидент.Дехто навіть почав знімати голову на смартфон.
Нагадаємо, в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів».
Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», сьогодні назавжди приберуть з української столиці.