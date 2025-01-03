Українські чоловіки у Польщі отримують повістки? Роз'яснення

Громадяни України отримали листи у Польщі щодо проходження військової служби

Українські чоловіки, що перебувають в Польщі почали отримувати повістки. Однак вони є фальшивими. Про це повідомляє Управління у справах іноземців Польщі.

Зазначається, що українців отримують фальшиві листи від імені Варшавського управління у справах іноземців.

фото: Управління у справах іноземців Польщі

У повідомленнях закликають громадян України проходити військову службу, попереджаючи про юридичну відповідальність за ухиляння, включно з арештом і екстрадицією.

«Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону про військову службу і у звʼязку з мобілізацією, яка триває, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 плануємо візит до вашого місця проживання, яке розташоване за адресою… Ціль візиту – доставити вас до мобілізаційного пункту», – йдеться в листі, датованому 12 грудня 2024 року.

Також у листах рекомендують звертатися до відповідних юридичних чи консульських установ України в Польщі у разі виникнення сумнівів. Водночас в Управлінні у справах іноземців зазначили, що вони не є авторами таких повідомлень.

Як повідомлялося, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть працювати і за кордоном. Таке припущення висловила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).