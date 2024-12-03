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В Японії помер кіт із символічним імʼям, якого подарував Путін

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Японії помер кіт із символічним імʼям, якого подарував Путін
Кіт в резиденції губернатора в 2017 році
фото: Yomiuri Shimbun

Коту було приблизно 12 років і останні роки він страждав на захворювання

Кіт, якого російський диктатор Володимир Путін подарував губернатору Акіти Норіхісі Сатаке, помер у вівторок, 2 грудня. Про це повідомляє Japan news.

Кота звали Мир, він був представником сибірської породи. До Японії його відправили ще в лютому 2013 року після того, як губернатор прислав Путіну собаку породи акіта-іну на прізвисько Юме. Так японський чиновник висловив вдячність за російську підтримку у відбудові після землетрусу в Східній Японії в 2011 році.

Губернатор Сатаке відомий своєю любовʼю до котів, тож він виховував і доглядав за Миром разом з іншими котами вдома. Вік Мира еквівалентний приблизно 64 рокам для людей, до того ж, він страждав на захворювання.

В Японії помер кіт із символічним імʼям, якого подарував Путін фото 1
фото: ТАСС

До слова, собака Юме, який мав проживати у Путіна, не з'являвся на публіці з грудня 2016 року.

Раніше російський диктатор Путін під час спілкування з журналістами в Астані вирішив розповісти, як вибачився перед екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель за епізод із зустріччю із собакою у його резиденції, пообіцявши, що якщо вона ще раз приїде, то такого не повториться. Це сталося після того, як колишня канцлерка Німеччини в мемуарах, що недавно вийшли, згадала, як у Сочі під час її переговорів з Путіним до зали увійшов лабрадор, хоча було відомо, що вона боїться собак. 

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Теги: путін чиновник диктатор тварини

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