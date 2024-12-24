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Окупанти посилили штурми на трьох напрямках фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти посилили штурми на трьох напрямках фронту
Ворог значно збільшив інтенсивність штурмових дій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони готуються до ще більшої активізації російської армії

Окупанти посилили штурми на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках. Про це повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За словами речниці, якщо раніше техніка застосовувалася лише на Сіверському напрямку, то тепер окупанти використовують її на всіх трьох. Крім того, ворог значно збільшив інтенсивність штурмових дій.

«Зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках, буквально справді на усіх – на Торецькому, Краматорському, Сіверському. І наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем. Ворог посилив свої штурми, проводить дуже активну роботу на цих напрямках», – сказала Бобовнікова.

Анастасія Бобовнікова наголосила, що Сили оборони готуються до ще більшої активізації ворога:

«Перш за все – це використання БпЛА. Ми посилюємо наш передній край, де можливо і якщо можливо ми підтягуємо також резерви, посилюємося. Готуємося до ще більшої активізації ворога на цих напрямках».

Вона також розповіла, що у Торецьку зараз найскладніша ситуація, тому що з початку цієї доби окупанти провели 11 штурмів й деякі з них ще тривають.

Нагадаємо, що російські війська окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку. Про це повідомляє проєкт DeepState. Як зазначається, окупанти просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна росіяни

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