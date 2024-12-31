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Бійці ССО зайняли село на Курщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Бійці ССО зайняли село на Курщині
Разом із російськими військовими, населений пункт тримали також війська Північної Кореї
фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України вибили росіян та північнокорейців із села на Курщині

Завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Про це стало відомо з повідомлення Сил спеціальних операцій ЗС України.

«Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі», – йдеться у повідомленні.

Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

Також ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових, а нещодавно Збройні сили України відкинули росіян у Кругленькому, що на Курщині.

Як повідомлялось, якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко.

Нагадаємо також, що Міністерство оборони США вважає, що участь північнокорейських військових у бойових діях у Курській області проти ЗСУ не демонструє значної ефективності. Ба більше, вони зазнають суттєвих втрат. Таку заяву зробила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Теги: село росія ЗСУ Курщина

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