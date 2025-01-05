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116-річну черницю з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Імовірно, Інах – остання жива людина, яка народилася в 1908 році, і одна з трьох, що народилися в 1900-х роках
фото: guinnessworldrecords.com

Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року

Після смерті 116-річної японки Томіко Ітооки, титул найстарішої людини у світі здобула черниця з Бразилії Інах Канабарро Лукас. Її статус підтвердили у віці 116 років та 210 днів, повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса. Жінку також вважають найстарішою монахинею на планеті.

Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франсіско-де-Асіс (Бразилія). Жінка була настільки худою в дитинстві, що виникали сумніви, наскільки довго вона проживе.

Бразилійка здобувала освіту в школі-інтернаті, а пізніше перебралася до Уругваю, де у віці 16 років прийняла обітницю і стала черницею.

116-річну черницю з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі фото 1

Незадовго після цього вона повернулася до Бразилії, де стала вчителькою португальської мови та математики в Ріо-де-Жанейро. Зрештою Інах не осіла в столиці країни, а під час своєї педагогічної кар'єри працювала в багатьох місцях.

У 1980 році черниця отримала посаду в Порту-Алегрі (Бразилія).

116-річну черницю з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі фото 2

У 2018 році, коли Інах виповнилося 110 років, вона отримала апостольське благословення від Папи Римського Франциска.

Інах Канабарро Лукас вважають другою найстаршою черницею в історії після Люсіль Рендон, яка померла у віці 118 років.

Імовірно, Інах – остання жива людина, яка народилася в 1908 році, і одна з трьох, що народилися в 1900-х роках.

Нагадаємо, попередньою володаркою титулу найстарішої людини у світі була японка Томіко Ітоока. Її рідні казали, що секретом довголіття була любов до тривалих походів. За життя Томіко Ітоока двічі здійнялася на другий за величиною вулкан в Японії – гору Онтаке висотою понад 300 метрів.

Також британця Джона Тіннісвуда офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком.

 

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Теги: книги вулкан Бразилія жінка Порту довголіття

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