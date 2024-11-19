Оновлена ядерна доктрина Росії. Пєсков пригрозив Україні

Пєсков заявив, що Росія «розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід»

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що використання західних ракет ЗСУ проти РФ може спричинити ядерну відповідь. Про це повідомляють росЗМІ.

«Використання західних неядерних ракет ЗС України проти РФ за новою доктриною може спричинити ядерну відповідь», – йдеться у заяві.

За словами прессекретаря, Росія «розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід».

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування». У документі йдеться, що стримування «потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників» належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Також сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.