Вознесіння Господнє: традиції та заборони свята

Вознесіння Господнє – велике християнське свято, що було встановлене на згадку про сходження Ісуса Христа на небо

Існують певні заборони на свято Вознесіння Господнього

2 червня православна церква відзначає Вознесіння Господнє 2022 за церковним календарем. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня, і воно завжди випадає на четвер. У християн західного обряду у 2022 року Вознесіння Господнє відзначали 26 травня.

У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

Історія та традиції свята

Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2022 році буде Трійця.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».

У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни у літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. Наприкінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.

Що не можна робити:

У цей день не можна виконувати роботу по дому або на городі.

У свято Вознесіння не можна копати, сіяти та будувати,

Заборонено шити, в'язати, вишивати та прати.

У велике свято не можна сумувати, думати про погане, сваритися з рідними та лихословити.

На Вознесіння Господнє не можна влаштовувати церемонії вінчання.

Сьогодні, 2 червня, православна церква відзначає Вознесіння Господнє 2022 за церковним календарем, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки та Міжнародний день секс-працівника.