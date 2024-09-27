Всесвітній день туриста: привітання у прозі, віршах та листівках

Традиційно мандрівники вітають одне одного 27 вересня

Це міжнародне свято було засноване в 1980 році на 16-й Генеральній асамблеї Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) з метою привернення уваги до важливості туризму в економічному та соціальному розвитку країн.

Для тих, хто хоче оригінально привітати своїх друзів та близьких з цим святом, «Главком» підготувало добірку цікавих привітань.

День туриста: вітання в прозі

З Днем туриста! Нехай кожна твоя подорож буде сповнена яскравих вражень та незабутніх моментів. Бажаю тобі нових відкриттів, цікавих знайомств та безпечних доріг. Нехай кожен маршрут приносить радість та натхнення!

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Вітаю з Днем туриста, невтомний мандрівнику! Твоя жага до пригод та відкриттів захоплює та надихає. Бажаю, щоб твій компас завжди вказував у бік нових горизонтів, а рюкзак ніколи не здавався важким. Нехай кожна подорож збагачує твій досвід та розширює світогляд. Хай зірки освітлюють твій шлях уночі, а сонце зігріває вдень. І пам'ятай: найкращі пригоди ще попереду!

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З Днем туриста, шукачу пригод! Нехай твої мрії про далекі країни стають реальністю. Бажаю тобі завжди знаходити найкращі місця для відпочинку та відкривати нові куточки світу. Хай кожна подорож залишає у твоєму серці теплі спогади!

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Вітаю з Днем туриста! Нехай твій дух мандрівника ніколи не згасає, а прагнення до нових відкриттів лише міцніє з кожним роком. Бажаю тобі неймовірних пригод, які перевершать усі твої очікування. Нехай твої подорожі будуть не лише захоплюючими, але й безпечними. Хай кожен новий маршрут приносить тобі радість пізнання та відчуття свободи. І у будь-якому куточку світу ти знаходиш нових друзів та незабутні враження!

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З Днем туриста, невгамовний мандрівнику! Нехай карта світу для тебе завжди залишається книгою, яку хочеться перечитувати знову і знову. Бажаю тобі незабутніх вражень від кожної подорожі та щасливих поворотів долі на твоєму шляху. Хай здійснюються всі твої мрії про далекі країни!

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Вітаю з Днем туриста, захоплений дослідник світу! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих пригод та неймовірних відкриттів. Бажаю тобі завжди знаходити найцікавіші маршрути та найкрасивіші місця на планеті. Нехай кожна твоя подорож збагачує тебе новими знаннями та досвідом. Хай твій рюкзак завжди буде готовий до нових пригод, а душа – відкрита для нових вражень. І нехай у будь-якому куточку світу ти відчуваєш себе як вдома!

Привітання з Днем туриста у віршах

Бажаю мандрівнику відважному,

Щоб шлях твій був завжди безпечним, ясним,

Щоб кожен день був сповнений вражень,

Бажаю отримати нових вражень прекрасних!

***

З днем туризму я тебе вітаю,

Безпечних стежок та здоров’я бажаю,

Хай вдалим буде кожен твій похід,

І щоб завжди знаходився прохід.

***

Ти – турист і по життю йдеш з оптимізмом,

Ти не боїшся труднощів та катаклізмів,

Тому із Днем туризму я тебе вітаю,

Щасливих подорожей та хороших друзів побажаю!

***

Вітаю тебе друже, з Днем туризму,

Хай тепло зустріне кожна країна та місто,

Щоб мирною та вдалою була тобі кожна дорога,

І хай оминають тебе будь-які біди й тривоги!

***

Хай скатертиною стелиться дорога,

Нехай підкоряються тобі гори і рік пороги,

Бажаю з враженнями повертатися додому,

Щоб в нову подорож, назустріч враженням зібратись знову.

***

Бажаю радісно й безпечно мандрувати,

Щоб відкриттями й враженнями потім дивувати.

Вітаю щиро нашого хороброго туриста,

Хай шлях твій стелиться цікаво й чисто!

Вітальні листівки з Днем туриста