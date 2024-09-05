Індія має намір відвоювати місце серед найкращих туристичних країн світу

The Economic Times: Індія хоче стати одним із 10 найкращих туристичних напрямків світу

Індія планує значно зміцнити свої позиції у сфері світового туризму, прагнучи увійти до топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків у найближчі п'ять років. Про це заявив міністр туризму та культури Індії Гаджендра Сінгх, пише The Economic Times.

За словами міністра, вже зараз країна робить кроки для того, щоб підвищити свій статус на глобальному туристичному ринку.

Зараз Індія посідає 39 місце серед 119 країн за популярністю серед туристів, але уряд впевнений, що в найближчі роки країна підніметься значно вище. Шекхават зазначив, що внесок туризму у світову економіку становить близько 10,4%, тоді як в Індії цей показник зараз сягає лише 7,9%. Однак міністр висловив упевненість, що Індія перевершить середній світовий рівень, довівши цей показник до 10% і вище.

Особливу увагу буде приділено розвитку туристичних маршрутів у ті регіони, які раніше не мали великої популярності серед іноземних гостей. В даний час переважна більшість туристів відвідують лише 9 із 28 штатів Індії, а також національний округ Делі, на які припадає 65% відвідин. Однак, за останні роки інтерес до менш відомих регіонів Індії почав зростати, що міністр бачить як позитивну тенденцію для подальшого розвитку індустрії.

Крім того, Шекхават відзначив значне зростання інтересу до індійської культури та кухні. За даними міністра, з 2019 року кількість запитів в інтернеті, пов'язаних із цими темами, збільшилася на 48%. Це свідчить про зростаючий міжнародний інтерес до Індії як туристичного спрямування.

До слова, розвиток добробуту середнього класу та відносно бюджетні авіарейси стають поштовхом для мешканців Індії більше мандрувати і залишати велику кількість грошей у туристичних мандрівках.Економічне зростання Індії вивело мільйони людей з бідності і надало країні більшої геополітичної ваги. Міжнародні виїзди з Індії збільшились більш ніж удвічі. Очікується, що у 2025 році витрати індійців за кордоном сягнуть $45 млрд.





