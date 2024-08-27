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27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня – День українського сала
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто одружуватися чи свататися

27 серпня відзначається Міжнародний день боксу, День українського сала та Всесвітній день прощення. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Пімена.

День українського сала

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27 серпня українці відзначають День сала, яке вважається національним продуктом та є практично у кожній українській оселі.

Воно не лише смачне, а й досить корисне. У ньому містяться вітаміни А, E, D, F, а також мікроелемент селен. Найбільшою перевагою сала є наявність арахідонової кислоти, яка допомагає стимулювати роботу мозку і серцевого м'яза, виводить зайві холестеринові згустки, покращує роботу нирок.

Міжнародний день боксу

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Бокс є одним з найбільш небезпечних і травматичних видів спорту з дуже давньою історією. 27 серпня у світі щороку відзначається Міжнародний день боксу – свято, яке має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів, а також популяризувати цей вид спорту серед населення.   

Чоловіки змагалися в кулачних боях ще з давніх-давен. Про це свідчать шумерські малюнки на камені (III тисячоліття до нашої ери). На Давньоєгипетських рельєфах також можна побачити бійців і глядачів. Тоді билися без рукавиць, але зап'ястя перев'язували бинтами.

Бокс вперше з'явився на Олімпійських іграх 688 року до нашої ери. Поєдинки в той час проходили на свіжому повітрі, суперника було заборонено утримувати руками, раундів не було – бій закінчувався повною поразкою одного з учасників.

Однак поширення християнства та одночасний занепад Римської імперії призвели до того, що кулачні бої як спорт і публічна розвага припинили своє існування на багато століть. Відродження боксу, як виду спорту, розпочалося в Англії XVII століття.

Всесвітній день прощення

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Це свято було започатковане 1994 року в Канаді і з того часу поширилося на інші країни світу. Мета цього дня – заохотити людей до прощення, примирення та взаєморозуміння. 

Прощення майже у всіх релігіях є одним із основних постулатів. Деякі вірування акцентують увагу на прощенні Богом гріхів людства, а інші закликають прощати один одного. Згідно з християнським вченням, віряни мають духовний обов'язок прощати інших.

Яке сьогодні релігійне свято

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27 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Пімена. Він був родом з Єгипту, народився близько 340 року. У молодому віці він разом з двома своїми братами пішов до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де вони прийняли чернечий постриг. Пімен був відомий своєю суворою аскезою та великим постом. Він міг не приймати їжу більше тижня, але завжди радив іншим їсти щодня, але без пересичення.

Пімен також прославився своєю духовною мудрістю та наставництвом. Він уникав зустрічей з мирськими людьми, але завжди був готовий допомогти ченцям своїми порадами. Помер святий у віці 110 років, близько 450 року, і незабаром після смерті був визнаний святим.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто піднімати будь-яку річ на перехресті.
  • Не можна довго стояти на порозі дому.
  • Не варто одружуватися чи свататися.

Народні прикмети

  • Якщо вранці туман, то будуть зливи.
  • Пізно з'явилися квіти на горобині – до теплої осені.
  • Багато жолудів – зима буде холодною і суворою.

Пам’ятні події 27 серпня

  • 1672 – об'єднана українсько-османсько-кримська армія, яку очолювали гетьман Петро Дорошенко, османський сулан Мегмед IV і кримський хан Селім-Гірей, здобула фортецю Кам'янець (Кам'янець-Подільський) і вирушила на Галичину.
  • 1689 – підписання першого московсько-китайського договору (Нерчинський договір).
  • 1813 – Дрезденська битва, перемога Наполеона над союзною російсько-пруссько-австрійською армією.
  • 1859 – свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсільванія, дала першу нафту.
  • 1916 – Румунське королівство оголосило війну Австро-Угорщині.
  • 1919 – під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Житомир, Білу Церкву та Васильків.
  • 1929 – у СРСР уведена «непрерывка»: був ліквідований семиденний тиждень, замість її уведена п'ятиденка – 5 робочих днів, один вихідний.
  • 1938 – в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН)
  • 1939 – відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.
  • 1955 – вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.
  • 1957 – проведені перші випробування радянської балістичної ракети Р-7.
  • 1959 – у СРСР прийнята постанова про нагородження випускників шкіл медалями.
  • 1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
  • 1991 – проголошення незалежності Молдови.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса.

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Теги: свята свято традиції Україна церква православна церква

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