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«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
Люксембург має скромну площу, але туристичний потенціал
фото: Reinhard Tiburzy

Мандрівники обходять Люксембург стороною, а дарма

Серед найменш популярних міст для подорожей в Європі опинився Люксембург. Торік місто відвідало менше ніж мільйон туристів, пише RTL Today.

Про зневажливе ставлення до Люксембургу днями розповів у своєму блозі на Tripadvisor один євротурист. Під час турне він встиг побувати у Лондоні, Парижі, Амстердамі, Брюсселі. Зустрічаючи по дорозі інших мандрівників і розповідаючи їм про те, що до його маршруту входить Люксембург, він найчастіше чув у відповідь одне й те саме запитання: «А навіщо туди їхати?».

Виявилося, що туристи навіть не розглядають Люксембург як місто для подорожі. Навіть для одноденної мандрівки. І це підтверджує туристична статистика. Наприклад, Берлін щорічно відвідують 22,4 млн туристів, Париж близько 50 млн. А от Люксембург – не більше мільйона.
 
Цікаво, що Люксембург не витримує конкуренції з Сараєво, який щороку приваблює до 3 млн туристів, та Белградом, у якому у 2023 році побували 1,38 млн людей.
 
При цьому чим обґрунтовано таку туристичну нелюбов, не зовсім зрозуміло. Щільність населення у Люксембурзі невелика – 1700 осіб на квадратний кілометр. Париж, наприклад, більш густонаселений – у столиці Франції на квадратному кілометрі в середньому тулиться 20 025 жителів, а в Лондоні – 5640.

Більшу частина Люксембурга відведено під парки, тут є лісові масиви і, навіть, сільськогосподарські угіддя. І в столиці є на що подивитися: старі квартали, включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, каземати Петрюс, Національний музей, замки, ратуші, мости, ущелина, що розділяє центр на дві частини. Проїзд у транспорті зовсім безкоштовний.

До слова, Люксембург є у переліку країн, які мають найвищі зарплати. Зокрема на другому місці Після Швейцарії з показником $6633 розташувався Люксембург.

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Теги: Європа туризм статистика місто столиця населення Люксембург

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