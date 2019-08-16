Я запропонував Зеленському принципово іншу модель розв'язання конфлікту на Донбасі, - Безсмертний



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Безсмертний зауважив, що деталі плану розкривати не може

За словами політика, він готував проект нового закону з початку своєї роботи у Тристоронній контактній групі.

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську, стверджує, що запропонував президенту Володимиру Зеленському принципово іншу модель розв’язання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Безсмертний зауважив, що деталі плану розкривати не може. «Але для розуміння скажу: пропоную кардинальну зміну підходів до розв’язання питання війни. Ми чомусь продовжуємо розглядати лише окуповану зону, а я розглядаю Донецьку область, як всю Донецьку область, Луганську область, як всю Луганську область, тобто – повноцінні регіони України з відповідним ставленням і підходом до них», - пояснив політик.

За словами політика, він готував проект нового закону з початку своєї роботи у Тристоронній контактній групі.

«Наприкінці минулого тижня я зустрівся з майбутніми членами комітету, який планують створити - з питань реінтеграції Донбасу, деокупації Криму, прав національних меншин. На зустрічі ми теж обговорювали ці речі», - зазначив політик.

Безсмертний стверджує, що деталі свого проекту вже навіть проговорив з секретарями міністерств. «Тобто, почав налаштовувати інструменти, які б працювали задля впровадження у життя цього закону. Це опрацьовувалося, наводилися мости також з європейськими структурами», - наголосив політик.

У тому, що його підхід до врегулювання конфлікту на Донбасі правильний, Безсмертний впевнився і після розмов з депутатами і міськими головами з обох боків розмежування.

«Я почав спілкуватися з депутатами і міськими головами, обраними в 2010 році, які юридично сильні, з обох боків лінії розмежування. І я побачив, що правий в своїх підходах», - заявив політик.

Безсмертний також наголосив, що мери міст Донеччини і Луганщини вірять, що «вибори в Україні і політична воля до змін, децентралізація дають колосальний шанс до реінтеграції Донбасу».

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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