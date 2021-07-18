Понад сто тисяч французів узяли участь в протестах проти вакцинації

Демонстранти звинуватили президента Макрона в узурпації влади

114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції в суботу, 17 липня. Про це повідомляє АР з посиланням на дані поліції.

Зокрема, в Парижі пройшли три мітинги. У них, за даними поліції, взяли участь щонайменше 18 тис. чоловік. Протестуючі звинуватили президента країни Еммануеля Макрона в «зловживанні владою» і «державному перевороті».

Серед організаторів протестів були «жовті жилети», що здобули популярність в 2018 році, коли протестувальники вимагали змін в податковій, економічній та фінансовій політиці.

У Марселі на мітинги вийшли близько чотирьох тисяч осіб, в Ніцці – 1,6 тис. У Жиронді, на південному заході Франції, де місцева влада запровадила заборону на мітинги – приблизно 1,2 тис. Там протестувальники блокували рух трамваїв і автотранспорту.

У префектурі Еро в протестах брали участь приблизно 5,5 тис. осіб, в Тулузі – дві тисячі. В інших районах країни на мітинги вийшли від 500 до двох тисяч громадян.

Нагадаємо, що середу, 14липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії – в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

Крім того, у Москві на влаштованому в суботу, 26 червня 2021 року, мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні 8 осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.