Яна Клочкова, яка живе в окупованому Криму, образилася на Україну. Стала відома причина (фото)

Олімпійська чемпіонка вилила свою образу українським журналістам

Яну Клочкову не запросили на святкування Незалежності. Олімпійська чемпіонка з плавання спеціально прибула з окупованого Криму до Києва, але влада не запросила її на жоден із заходів, присвячених 30-річчю проголошення Незалежності. Про це спортсменка розповіла в ефірі каналу «1+1».

За словами Клочкової, таке ставлення української влади змусило її плакати. «Виявляється, спортсмени не потрібні нашій країні», – робить висновок чемпіонка.

Вона переказує питання, якими її начебто засипали шанувальники у мережі: «Чому вас не запросили?», «Чому до вас так ставляться?». За словами Клочкової, вона не знала, як відповісти.

При цьому на уточнююче питання, чи не вважає вона, що таке ставлення пояснюється тим, що родина чемпіонки мешкає в окупованому Криму, спортсменка відповіла так: «Не знаю, я не думала. Може, тому, що я говорю російською».

Нагадаємо, батьки Клочкової мешкають в окупованому Криму, там же до школи ходить і її син Сашко. «Він там займається, навчається, йому там подобається. Можливо, з часом щось зміниться», – визнає спортсменка. Клочкова також каже, що у неї опускаються руки після такого ставлення. Єдиний представник влади, який зв’язався з нею, – це колега, спортсмен Жан Беленюк. За словами Клочкової, він написав в особисті і «перепросив за нашу країну».

Нагадаємо, перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл вирішила позбутися українського громадянства. Колишня фігуристка, очевидно, образилася на те, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності країни.

До слова, нещодавно легендарна українська спортсменка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар’єру.

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