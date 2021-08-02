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    Скандал в Токіо: білоруська спортсменка попросила політичний притулок у Польщі

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    Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська подала документи на надання політичного притулку в Польщі - Скандал в Токіо: білоруська спортсменка попросила політичний притулок у Польщі
    Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська подала документи на надання політичного притулку в Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Тімановська зараз знаходиться в Токіо і спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і пресою

    Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку відсторонили від Олімпіади, подала документи на надання політичного притулку в Польщі. Про це заявив виконавчий директор білоруського Фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін, повідомляє «Настоящее время»..

    За його словами, Тімановська зараз знаходиться в Токіо і спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і пресою.

    «Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі знаходиться. З нею все гаразд. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини – опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери», – сказав директор білоруського Фонду спортивної солідарності.

    Раніше легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, з чого виник конфлікт.

    Крістіна Тімановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

    У ситуації розбирається Міжнародний олімпійський комітет. Він уже звернувся до білоруського НОК з вимогою дати вичерпні пояснення з приводу ситуації з легкоатлеткою.

    До справи Тімановської разом з японською поліцією підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    Наразі спортсменка, як повідомляє пресслужба МОК, перебуває під захистом японської влади.

    Теги: політичний притулок Білорусь Польща Олімпіада документи Міжнародний олімпійський комітет скандал притулок Олександр Опейкін
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    Скандал в Токіо: білоруська спортсменка попросила політичний притулок у Польщі