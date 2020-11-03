Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото довгоногої плавчині Жужанни Якабош

Жужанна примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад

Жужанна Якабош — 31-річна угорська плавчиня, яка має чимало прихильників не лише через свої результати, а й також завдяки своїй природній вроді.

Варто зазначити, що дівчина примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад.

В найбільших спортивних стартах чотирьохріччя Жужанна брала участь у 2004, 2008, 2012 і 2016 роках.

Найвище її досягнення — 6 місце в естафеті 4х200 м вільним стилем в 2008 і 2016 роках.