Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото довгоногої плавчині Жужанни Якабош
Жужанна примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад
Жужанна Якабош — 31-річна угорська плавчиня, яка має чимало прихильників не лише через свої результати, а й також завдяки своїй природній вроді.
Варто зазначити, що дівчина примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад.
В найбільших спортивних стартах чотирьохріччя Жужанна брала участь у 2004, 2008, 2012 і 2016 роках.
Найвище її досягнення — 6 місце в естафеті 4х200 м вільним стилем в 2008 і 2016 роках.