Легендарна українська спортсменка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар’єру

Лідія Соловйова має п’ять медалей Ігор у змаганнях пауерліфтерок

Перша в історії України чемпіонка Паралімпійських ігор Лідія Соловйова у Токіо-2020 посіла четверту сходинку. В останній спробі вона не змогла підняти вагу 108 кг і поступилася бронзовому призеру одним кілограмом.

Після виступу Лідія заявила «Суспільне Спорт», що це був її останній старт у кар'єрі.

«Останній підхід нам не вдався, і пішла від нас медаль. Вибачте мене всі, чию довіру я не виправдала, підвела. Я хочу усім сказати, що це був мій останній старт. Усім величезне дякую, я йду зі спорту. Звісно, хотілося іншого результату, але будемо йти як є. Четверте місце – найгірше, це дерев’яна медаль. Я йду з ганьбою. Усім бувайте», – сказала Лідія.

Здобутки Соловйової на Паралімпійських іграх: «золото» в Афінах-2004, Пекіні-2008, Ріо-2016; «срібло» Сіднея-2000 і «бронза» Лондона-2012.