Перша вітчизняна олімпійська чемпіонка образилася на Зеленського і вийшла з українського громадянства

Оксана Баюл переживає, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності

Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл вирішила позбутися українського громадянства. Колишня фігуристка, очевидно, образилася на те, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності країни.

«Як тримати удар? Мій головний принцип – померти завчасно. Виграє в смертельному бою тільки той самурай, який вже мертвий. Проживіть в своїй голові найгірший сценарій і уявіть, що будете робити після цього. Чітко і конкретно розпишіть свої кроки після поразки. А потім, як в кіно, перекрутіть «плівку» назад, до першого кадру, і йдіть у бій... Чого ви досягли в вашому до мене приниженні? Ось у чому питання. А те, що Зеленський мене не запросив на святкування 30-річчя Незалежності – так я вже давно не літаю в хмарах, і все одно дякую», – написала Баюл в соцмережах.

Згодом Оксана повідомила, що відмовляється від українського громадянства.

Фігуристка Баюл виграла Олімпійські ігри в Ліллехаммері 1994 року. Вона також є чемпіонкою світу (1993), дворазовим призером чемпіонатів Європи (1993, 1994), дворазовою чемпіонкою України (1993, 1994), заслуженим майстром спорту України.

Останні 25 років вона мешкає в США.