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    Перша вітчизняна олімпійська чемпіонка образилася на Зеленського і вийшла з українського громадянства

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    Оксана Баюл вирішила позбутися українського громадянства - Перша вітчизняна олімпійська чемпіонка образилася на Зеленського і вийшла з українського громадянства
    Оксана Баюл вирішила позбутися українського громадянства
    Фото з відкритих джерел

    Оксана Баюл переживає, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності

    Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл вирішила позбутися українського громадянства. Колишня фігуристка, очевидно, образилася на те, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності країни.

    «Як тримати удар? Мій головний принцип – померти завчасно. Виграє в смертельному бою тільки той самурай, який вже мертвий. Проживіть в своїй голові найгірший сценарій і уявіть, що будете робити після цього. Чітко і конкретно розпишіть свої кроки після поразки. А потім, як в кіно, перекрутіть «плівку» назад, до першого кадру, і йдіть у бій... Чого ви досягли в вашому до мене приниженні? Ось у чому питання. А те, що Зеленський мене не запросив на святкування 30-річчя Незалежності – так я вже давно не літаю в хмарах, і все одно дякую», – написала Баюл в соцмережах.

    Згодом Оксана повідомила, що відмовляється від українського громадянства.

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    Фігуристка Баюл виграла Олімпійські ігри в Ліллехаммері 1994 року. Вона також є чемпіонкою світу (1993), дворазовим призером чемпіонатів Європи (1993, 1994), дворазовою чемпіонкою України (1993, 1994), заслуженим майстром спорту України.

    Останні 25 років вона мешкає в США.

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    Теги: Олімпіада Оксана Баюл
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    Перша вітчизняна олімпійська чемпіонка образилася на Зеленського і вийшла з українського громадянства