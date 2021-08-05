Українська спортсменка завоювала срібло у дебютній дисципліні на Олімпіаді

Каратистка здобула для України третю срібну медаль та загалом 13 нагороду на Олімпіаді

Українська спортсменка Анжеліка Терлюга здобула історичну срібну медаль з карате, так як цей вид спорту був вперше представлений на Олімпіаді-2020 в Токіо. Каратистка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

Суперницею українки була болгарська каратистка Івет Горанова. Терлюга програла з рахунком 1:5 та посіла друге місце.

Тож спортсменка здобула для України третю срібну медаль та загалом 13 нагороду на Олімпіаді-2020.

29-річна Терлюга – шестиразова призерка чемпіонатів Європи у вазі до 55 кг та командному куміте. У 2019 році вона здобула «золото» на європейському чемпіонаті у командному куміте.

Завтра, 6 серпня, у Токіо відбудуться змагання з карате серед чоловіків. Україну представлятиме Станіслав Горуна.

В активі нашої збірної вже 13 олімпійських нагород, дев'ять із яких – бронзові, три – срібні та одна – золота.

Раніше каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон, трохи більше секунди. Призерів визначав фотофініш, який показав, що українка випередила польку Дороту Боровську на 0,04 секунди.

Напередодні борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.