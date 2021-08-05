  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українська спортсменка завоювала срібло у дебютній дисципліні на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У фіналі Анжеліка Терлюга поступилася спортсменці з Болгарії Івет Горановій - Українська спортсменка завоювала срібло у дебютній дисципліні на Олімпіаді
    У фіналі Анжеліка Терлюга поступилася спортсменці з Болгарії Івет Горановій
    Фото з відкритих джерел

    Каратистка здобула для України третю срібну медаль та загалом 13 нагороду на Олімпіаді

    Українська спортсменка Анжеліка Терлюга здобула історичну срібну медаль з карате, так як цей вид спорту був вперше представлений на Олімпіаді-2020 в Токіо. Каратистка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

    Суперницею українки була болгарська каратистка Івет Горанова. Терлюга програла з рахунком 1:5 та посіла друге місце.
    Тож спортсменка здобула для України третю срібну медаль та загалом 13 нагороду на Олімпіаді-2020.

    29-річна Терлюга – шестиразова призерка чемпіонатів Європи у вазі до 55 кг та командному куміте. У 2019 році вона здобула «золото» на європейському чемпіонаті у командному куміте.

    Завтра, 6 серпня, у Токіо відбудуться змагання з карате серед чоловіків. Україну представлятиме Станіслав Горуна.
    В активі нашої збірної вже 13 олімпійських нагород, дев'ять із яких – бронзові, три – срібні та одна – золота.

    Раніше каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон, трохи більше секунди. Призерів визначав фотофініш, який показав, що українка випередила польку Дороту Боровську на 0,04 секунди.

    Напередодні борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.

    Читайте також:

    Теги: спорт Олімпіада Японія Анжеліка Терлюга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська спортсменка завоювала срібло у дебютній дисципліні на Олімпіаді