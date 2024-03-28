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За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА
Ріішення про евакуацію буде прийняте тільки в крайньому випадку, коли буде загроза безпеці мешканців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Синєгубов: «Підстав для евакуації Харкова у нас декілька. Але про це наразі не йдеться»

Підстав для евакуації Харкова поки немає. Влада розглядатиме рішення у разі загострення ситуації та загрози окупації міста. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю «Главкому».

Список населених пунктів, у яких планується евакуація, можуть розширити. Нині мова про 57 населених пунктів на Куп’янському напрямку. «Зараз розглядаємо Богодухівський і Харківський район на півночі, де йдуть обстріли постійно. Можливо, по Вовчанському напрямку будемо список населених пунктів розширювати», – додав чиновник.

Синєгубов підкреслив, що влада враховує різні мотиви населення і розуміє, чому деякі люди не хочуть залишати свої міста та майно. Проте, забезпечення безпеки громадян, зокрема дітей, є пріоритетом.

«Звісно, якби люди самі були швидшими на підйом, ми б не приймали рішення щодо примусової евакуації саме дітей. Коли люди проживають з дітьми на територіях, які знаходяться під постійним вогнем, ми цьому дивуємося і все одно маємо пояснювати їм, що безпека їхніх дітей та їх самих має бути на першому місці», – наголосив голова Харківської ОВА.

«Мотиви у людей абсолютно різні: хтось не хоче виїжджати, тому що тут його майно, тут жив він, його сім'я і всі інші. І у людей є важке відчуття: якщо вони будуть евакуюватись, то все це фактично втратять назавжди, бо сюди вже більше не повернуться. Тому вони чіпляються за останню надію», – розповів Синєгубов.

Влада продовжує комунікувати з населенням та надавати необхідну інформацію про безпеку та можливі ризики, спираючись на об’єктивні обставини та військово-стратегічну ситуацію. «Підстав для евакуації у нас декілька: це або загроза окупації міста, або захоплення міста. Про це наразі мова не йде», – запевнив голова Харківської ОВА.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО». 

Нагадаємо, раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків Харківщина населення Олег Синєгубов евакуація

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