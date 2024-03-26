Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін

Путін заявляє, що для припинення регулярного обстрілу Білгородської області потрібно створити «санітарну зону» навколо неї. Регіон РФ межує саме із Харківською областю

У Росії переконані, що їм під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України ускладнене

Російський диктатор Володимир Путін націлився на взяття Харкова. Про це повідомляє «Медуза» із посиланням на джерела у Кремлі.

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Як зазначається, усі джерела видання впевнені, що Путін збирається продовжувати війну. Проте їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться. Так, один із співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після невдалого контрнаступу ВСУ Путін «відчув слабкість України і готовий йти до переможного – хоч до Києва – і за ціною не постоїть». «Треба буде мобілізацію – оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки – пересуне. Він пішов на принцип», – впевнене джерело.

Інший співрозмовник, близький до адміністрації президента РФ, навпаки, вважає, що вище керівництво країни ставить перед собою «реалістичніші цілі», а саме взяття Харкова і поступове закінчення «СВО» після цього. Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярного обстрілу Білгородської області потрібно створити «санітарну зону» навколо неї. Цей регіон РФ межує саме із Харківською областю України.

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За словами джерел «Медузи» серед «російських еліт», високопосадовці переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України ускладнене. «Символічно це також перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення», – каже один із співрозмовників.

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, вони не мають. Однак вони сходяться на думці, що це «цілком ймовірний сценарій», який теоретично може вимагати нової хвилі мобілізації (про можливі плани наступу на Харків у п'ятницю, 22 березня повідомило незалежне видання «Верстка»).

У ніч на 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Місто було атаковане російськими дронами.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла.