На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву

Ворог все частіше частіше проводить рейди по житлових будинках, влаштовує допити місцевих та перевіряє документи

Все частіше проводять рейди і допити з метою виявлення «нелояльних» осіб

На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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За даними Центру йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців".

Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони.

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Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, російська влада провела переформатування військових округів, зокрема тепер усі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ.

Раніше повідомлялося, що росіяни одразу після «виборів» хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на окупованих територіях.

За повідомленням Інститут вивчення війни, Росія починає відкрито говорити про плани щодо репресій проти українських громадян на Тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, журналісти дослідили, як викраденим українським дітям «прищеплюють» любов до Росії. 2442 дитини за перші півтора року повномасштабної незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори.