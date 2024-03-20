Головна Країна Політика
search button user button menu button

На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву

Ірина Луцак
glavcom.ua
На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву
Ворог все частіше частіше проводить рейди по житлових будинках, влаштовує допити місцевих та перевіряє документи
фото: Центр Національного Спротиву

Все частіше проводять рейди і допити з метою виявлення «нелояльних» осіб

На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

За даними Центру йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців".

Також ворог вкотре провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих та перевіряв документи та мобільні телефони.

Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники таких рейдів будуть визначені й притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, російська влада провела переформатування військових округів, зокрема тепер усі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ. 

Раніше повідомлялося, що росіяни одразу після «виборів» хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на окупованих територіях. 

За повідомленням Інститут вивчення війни, Росія починає відкрито говорити про плани щодо репресій проти українських громадян на Тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, журналісти дослідили, як викраденим українським дітям «прищеплюють» любов до Росії. 2442 дитини за перші півтора року повномасштабної незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в дитячі табори.

Читайте також: Читайте також: ЄС введе санкції за депортацію українських дітей: хто потрапить під обмеження
Теги: окупація окупанти ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
16 березня, 21:34
На Київщині працюють сили ППО
На Київщині працюють сили ППО
15 березня, 02:10
Шольц вірить у те, що гальмуючи надання німецьких ракет Taurus Україні – запобігає початку війни між Росією і НАТО
Чи визріє Шольц до передачі Україні крилатих ракет Taurus?
11 березня, 16:50
Ігор Поляков був командиром танкового екіпажу, ефективно боронячи Харків під час повномасштабного вторгнення
Воював з окупантами з 2015 року. Згадаймо Ігоря Полякова
11 березня, 09:00
Баггі окупантів
Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога
10 березня, 14:17
За словами речника, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів
Речник військово-морських сил ЗСУ повідомив кількість знищених російських кораблів
6 березня, 16:44
ЗСУ тримають оборону, тож попри величезні зусилля ворог не має успіху
Росіяни перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку – ЗСУ
4 березня, 22:20
Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
4 березня, 18:26
Росіяни тримають свою авіацію подалі від українських Повітряних сил
Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті
3 березня, 15:28

Політика

У Криму окупанти виставили на аукціон пансіонат Коломойського «Лазурний берег»
У Криму окупанти виставили на аукціон пансіонат Коломойського «Лазурний берег»
На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву
На окупованих територіях ворог активно прослуховує населення – Центр нацспротиву
Генштаб показав, як британці навчають українських військових штурмувати будівлі (фото)
Генштаб показав, як британці навчають українських військових штурмувати будівлі (фото)
Боєприпаси будуть: Міністр оборони України розповів про «Рамштайн»
Боєприпаси будуть: Міністр оборони України розповів про «Рамштайн»
Росія хоче спалити до руїн прикордоння – Зеленський про підсумки «Рамштайну»
Росія хоче спалити до руїн прикордоння – Зеленський про підсумки «Рамштайну»
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
36K
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
24K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
15K
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва?
6489
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
3952
Активістка пояснила, чому українські біженці у Польщі швидко працевлаштовуються

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua