У Харкові до тривоги пролунав вибух

Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38

Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38. Вона триває і зараз

У Харкові зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо», – розповів мер Харкова Терехов.

Додамо, що вибух у місті було чутно до оголошення повітряної тривоги. «У Харкові до оголошення повітряної тривоги було чутно вибух», – зазначається в повідомленні однієї з місцевих медіагруп.

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Як додав мер міста, попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. «Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється», – додав Терехов.

Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.

«Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила», – підтвердив район влучання він.

Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38. Вона триває і зараз.

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У ніч на 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Місто було атаковане російськими дронами.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла.