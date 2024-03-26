Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові до тривоги пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові до тривоги пролунав вибух
Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38
фото ілюстративне

Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38. Вона триває і зараз

У Харкові зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо», – розповів мер Харкова Терехов.

Додамо, що вибух у місті було чутно до оголошення повітряної тривоги. «У Харкові до оголошення повітряної тривоги було чутно вибух», – зазначається в повідомленні однієї з місцевих медіагруп.

Як додав мер міста, попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. «Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється», – додав Терехов.

Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.

«Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила», – підтвердив район влучання він.

Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38. Вона триває і зараз.

У ніч на 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Місто було атаковане російськими дронами. 

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. 

Читайте  також: Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
Теги: Харків Харківщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора
Пошкоджені будинки та авто, є постраждалі: фото наслідків атаки РФ на Київщину
21 березня, 09:09
У Курську прогриміли вибухи (відео)
У Курську прогриміли вибухи (відео)
16 березня, 01:21
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
15 березня, 21:00
Наразі продовжується пошук людей під завалами
Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі
15 березня, 19:23
Унаслідок атаки БПЛА на території підприємства виникла пожежа
Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії: деталі атаки безпілотників
12 березня, 09:59
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
У Сумах пролунав вибух
8 березня, 17:09
В Одесі триває розбір завалів на місці нічного удару росіян
Нічний удар по Одесі: рятувальники дістали з-під завалів ще одного загиблого (фото)
2 березня, 09:27
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
2 березня, 00:20
Андрій Беседін: Люди втомилися від цих обстрілів, присутності країни-терориста, вони хочуть нормального життя
Після Авдіївки – Куп’янськ? Розмова з мером міста, на яке націлилися окупанти інтерв’ю
29 лютого, 06:50

Події в Україні

«Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом?
«Справа Гринкевичів». ДБР змінило статус Міноборони заднім числом?
У Харкові до тривоги пролунав вибух
У Харкові до тривоги пролунав вибух
Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ
Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ
Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій
Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій
ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму
ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму
Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки
Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
21K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
15K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
13K
Народна артистка Бучинська на концерті у Києві показала родину (фото, відео)
5009
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті
4424
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua