СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по позиціях ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента в «сірій зоні» Донецької області, за чотири кілометри від лінії фронту. За даними слідства, чоловік коригував ворожий вогонь по позиціях українських військових на Слов'янському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією правоохоронців, основними цілями коригувальника були замасковані пункти управління ударними та розвідувальними безпілотниками Сил оборони. Українські оператори дронів використовують ці позиції для вогневого контролю над штурмовими групами російських військ.

Крім того, підозрюваний пересувався вглиб підконтрольної Україні території, щоб встановлювати місця розташування самохідних артилерійських установок ЗСУ та передавати відповідні координати російським спецслужбам.

Співробітники СБУ викрили чоловіка та затримали його поблизу передової, коли він готував чергову інформацію для передачі ворогу.

За матеріалами розслідування, завдання російських спецслужб виконував безробітний мешканець Миколаївки Донецької області. За даними СБУ, він привернув увагу російських кураторів після того, як публікував у Telegram-каналах заклики до захоплення регіону.

В обмін на співпрацю чоловік розраховував на евакуацію на підконтрольну Росії територію та оформлення російського громадянства.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в затриманого мобільний телефон, який, за інформацією СБУ, містить докази його співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії та 432-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який допомагав готувати удари по Слов'янську. За даними слідства, чоловік передавав координати українських військових для наведення авіабомб та ударних безпілотників.

Також «Главком» повідомляв про затримання військовослужбовця, який передавав російській спецслужбі дані про позиції свого підрозділу. Підозрюваний служив у бригаді безпілотних систем ЗСУ на Краматорському напрямку та позначав розташування українських військових на електронних картах.

Крім того, контррозвідка СБУ викрила двох російських агентів, які збирали інформацію для підготовки ударів по Дніпру та Слов'янську. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та смартфони з доказами ймовірної співпраці з ворогом.