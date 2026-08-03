Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА

Затримано Владислава Фалюша

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затриманим заступником голови Хмельницької ОВА є Владислав Фалюш.

Правоохоронці затримали Владислава Фалюша фото: Хмельницька ОВА

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.

Як з’ясувало розслідування, розмір «відкату», котрий отримував чиновник становила 5% від загальної вартості угоди. За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До незаконної діяльності він залучив керівника профільної держустанови.

Співробітники СБУ задокументували як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн гривень хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року. Учасникам «схеми», відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.