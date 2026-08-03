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Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА
Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу
фото: Служба безпеки України

Затримано Владислава Фалюша

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затриманим заступником голови Хмельницької ОВА є Владислав Фалюш.

Правоохоронці затримали Владислава Фалюша
Правоохоронці затримали Владислава Фалюша
фото: Хмельницька ОВА

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.

Як з’ясувало розслідування, розмір «відкату», котрий отримував чиновник становила 5% від загальної вартості угоди. За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До незаконної діяльності він залучив керівника профільної держустанови.

Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА фото 1

Співробітники СБУ задокументували як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн гривень хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року. Учасникам «схеми», відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА фото 2

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.

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Теги: СБУ корупція в Україні Хмельницький

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Кримінал

Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА
Розкрадання коштів на відновленні доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА
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