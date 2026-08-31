Справа про відкати на ремонті доріг у Полтавській області. Розширено список підозрюваних

Посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг

Як зазначає слідство, загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у корупційній схемі під час ремонту доріг у Полтавській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Йдеться про колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата і посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній.

За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради налагодили систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників. Посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг.

Як зазначає слідство, загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області.

Правоохоронці зазначають, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатом налагодили систематичне одержання неправомірної вигоди від підрядників.