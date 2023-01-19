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Забужко дала гостру оцінку українцям, які відмовляються від фемінітивів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Забужко дала гостру оцінку українцям, які відмовляються від фемінітивів
Оксана Забужко розповіла про російський вплив на мову українців
фото з відкритих джерел

Противники нововведень тягнуть в українську мову чужорідні культурні маркери

Письменниця Оксана Забужко не залишилася осторонь нової суперечки у мережі стосовно вживання фемінітивів. Вона стала на захист використання таких мовних форм. Про це жінка написала у Facebook.

Поетеса спершу згадала першоджерело дискусій про фемінітиви: одна з користувачок мережі заявила, що її професійну гідність принижує, коли її називають «психологиня», а не «психолог».

Людина, котра таке написала (і ті, котрі відчувають так само), тим всього лиш засвідчила, що вона, як казав про себе Сталін, «чєлавек рюскай культури», – навіть якщо на позір технічно досконало опанувала українську, вона її не відчуває. У даному випадку – не відчуває, що фемінітиви в українській не просто граматично правильні, а й оцінково нейтральні.

Письменниця наголосила, що якраз у російській мові фемінітиви не є нейтральним. Тому, наприклад, «лікарка» – це жіночий рід іменника, а «врачиха» – пейоратив (образливе).

Усі дєвочки, виховані на поезїї «Сєрєбрянного Вєка», змалечку запам'ятали, як пристрасно боролась Ахматова за те, щоб її визнали не за якусь там «поэтессу», а за цілого «поэта», і таки перемогла!

Крім того, Забужко процитувала мовознавця Юрія Шевельова: «кожна мова є чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає».

Також поетеса порівняла історичне становище жінок в Україні та Росії. До прикладу, у нас були жіночі школи, жіноче право на володіння майном (материзна), завдяки чому жінки фундували університети й академії, і шлюбна угода з обумовленим жіночим вихідним була. А от в Росії був «домострой», і невістка звалась «сноха» – та, себто, кого «сношає» чоловіча частина родини. І дві, здавалось би, близькоспоріднені слов'янські мови саме цю культурну прірву й відбили: коли в одній фемінітиви – це звичайна граматична функція роду, а в другій – приниження, зашите глибоко в колективній пам'яті.

Забужко порадила усвідомити, що противники нововведень тягнуть в українську мову чужорідні культурні маркери. Проте не завжди така позиція є прихильництвом Росії.

Хамство людей цілком собі українськомовних, але кепсько вихованих – яким мовні інновації (чи те, що вони такими вважають) ріжуть вухо, і вони лютують, як завжди обмежена людина на незрозуміле, й гигочуть, як підлітки, з «навіжених феміністок». Нічого, звикнуть.

Письменниця додала, що їй також не всі впроваджувані фемінітиви до смаку, і дратує, коли їх механічно дочіплюють у множині до кожного збірного звертання.

Це все теми для фахових мовознавчих дискусій, а не для фейсбучних сеансів аґресії, скеруйте краще свою аґресію назовні, а не всередину і так щодня нищеної ворогом спільноти... І вчіть, будь ласка, мову – рідну мову треба вчити все життя, якщо ж ви справді вірите, ніби старе галицьке слівце «членкиня» щойно вигадали навіжені феміністки, це певний знак, що українську мову ви знаєте погано.

Нагадаємо, українки сперечаються щодо нового правопису – членкині, сержантки, історикині: у соцмережі нова сварка через фемінітиви.

Зазначимо, у 2019 році уряд схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. 

Читайте також: Вживання фемінітивів несе ризики. Інститут мовознавства виступив із несподіваною заявою
Теги: Оксана Забужко мова правопис

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