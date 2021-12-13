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    Вживання фемінітивів несе ризики. Інститут мовознавства виступив із несподіваною заявою

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    Інститут мовознавства виступив проти механічних фемінітивів - Вживання фемінітивів несе ризики. Інститут мовознавства виступив із несподіваною заявою
    Інститут мовознавства виступив проти механічних фемінітивів
    фото з відкритих джерел

    Уживання новітніх фемінативів саме зараз проходить соціальну апробацію, зазначили науковці

    В Інституті мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України вважають, що часте вживання нових фемінітивів має певні ризики. Про це повідомляється на сайті Інституту.

    Науковці зауважили активізацію вживання і творення фемінітивів в усіх слов’янських і у багатьох неслов’янських мовах, насамперед у мовленні ЗМІ та у соцмережах.

    «Тенденція зумовлена дедалі більшою участю жінок у суспільному житті та прагненням відобразити це в реформуванні й оновленні словникового складу мови. В Україні розширення спектру фемінативів сприймають по-різному: від захоплених відгуків на зразок «нарешті жінка матиме свої власні назви в мові» до звинувачень на адресу ініціаторів цього руху у творенні ще однієї «новомови», − пояснюють в установі.

    За словами мовознавців, прихильники фемінітивів апелюють до того, що в українській мові є давня традиція давати окремі позначення чоловіків і жінок за ознакою професії, заняття, соціального стану (учитель/ учителька, господар/господиня, майстер/майстриня) і є словотвірні засоби, які дозволяють розширювати цю традицію. Разом з тим, у механічному тиражуванні фемінативів вбачають такі ризики:

    • по-перше, у сприйнятті органічного носія української мови це часто призводить до творення неприродних слів на зразок вождиця, ворогиня, математикиня, мерка, політикеса тощо, до фонетичного й структурного насилля над мовою;
    • по-друге, акцентування гендерних відмінностей може позбавляти висловлення змістової чіткості та однозначності. Коли йдеться радше про посаду, професію, рід занять тощо, а не про конкретну особу, традиційно вживають форми чоловічого роду: «вчитися на стоматолога», «звернутися до адвоката», «вибори президента», «статус депутата» і т. ін. У контекстах, де відповідне слово виступає в найбільш загальному значенні, вживання фемінатива може викликáти двозначність або вводити в оману. Наприклад, у висловленні «вона є однією з кандидаток на посаду міністра», не зрозуміло, чи є, крім кандидаток, ще й кандидати чоловічої статі. Подібна двозначність виникає у висловленнях на зразок «друга міністерка у справах ветеранів», «вона входить до п’ятірки найвизначніших українських економісток» і т. ін. Коли йдеться про конкретну особу, уживання фемінатива здебільшого не викликає двозначності, наприклад: «нараду відкрила заступниця міністра економіки».

    «Прихильники гендерного реформування мови нерідко посилаються на «Український правопис» у редакції 2019 року, що нібито санкціонував широке творення фемінітивів. Однак це твердження не має об’єктивних підстав. Відповідний розділ правопису (§ 32, пункт 4) лише наводить мовні засоби, за допомогою яких в українській мові протягом багатьох десятиліть, а то й століть, утворюються слова на зразок співачка, порадниця, кравчиня, поетеса. Правопис відображає те, що вже усталилося в українській мові, він не дає рекомендацій щодо творення фемінітивів-неологізмів. Отримання суспільної санкції на входження тих чи тих слів у національний лексикон потребує часу. Уживання новітніх фемінативів саме зараз проходить соціальну апробацію», − наголосили науковці.

    Вони переконані, що у майбутньому стане відомо, які словотвірні засоби мають використовуватися для створення різних фемінітивів.

    До слова, Міністерство економіки внесло зміни до класифікатора професій, дозволивши за бажання використовувати фемінітіви у кадровій документації.

    Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

    Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

    До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

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    Теги: мовознавець українська мова правопис
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    Вживання фемінітивів несе ризики. Інститут мовознавства виступив із несподіваною заявою