Загальна мобілізація: стало відомо, кого можуть призвати цього літа

До кінця серпня 2023 року подовжено воєнний стан та загальна мобілізація

Мобілізації підлягають резервісти та військовозобов'язані, в тому числі запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

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Він зазначив, що загальна мобілізація триває безперервно з 24 лютого 2022 року й до сьогоднішнього часу відповідно до запланованого графіка.

Які категорії громадян можуть призвати влітку 2024 року

Військових, які проходили строкову службу.

Офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби.

Громадян, які не проходили військову службу.

Обмежено придатних під час воєнного стану.

«Обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані на військову службу з певними обмеженнями. Такі військовослужбовці можуть проходити військову службу лише «в частинах небойового складу – забезпечення або ж у тилових підрозділах», – повідомив Роман Горбач.

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Власники «білих квитків» та особи, які не пройшли строкову службу у віці від 18 до 27 років, можуть бути мобілізовані, якщо це стане необхідним. При виданні «білих квитків» вказувалися стан здоров'я громадян та рівень придатності у мирний час. Однак, часто виявляється, що особи, які були непридатні у мирний час, можуть бути придатними або обмежено придатними у воєнний час.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі на військові збори у 2023 році.