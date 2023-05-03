Замахи на Путіна і Гобліна. До чого ФСБ готує Росію?

В один день Кремль повідомив і про замах на Путіна, і про загрозу «політичному керівництву Криму»

Українські безпілотники вночі атакували кремлівські башти з метою вбити президента Росії Володимира Путіна у його ж резиденції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що безпілотники було збито.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на російського диктатора. ТАСС повідомляє, що парад на 9 травня на Красній площі не скасовується, а от піднімати дрони у Москві тепер заборонено. Невідомо на який час.

Перед цим резонансним повідомленням від Кремля кримська ФСБ заявила про затримання шести диверсантів, які планували замах на так званого главу Криму Сергія Аксьонова, так званого главу «російського парламенту Криму» Володимира Константинова і так звану міську голову Ялти Яніну Павленко.

Усі троє є колаборантами, які перейшли на бік Росії після окупації Криму. Аксьонов перед цим очолював проросійську партію «Русское единство», за яку у Криму майже ніхто не голосував. Константинов – власник скандально відомої на півострові будівельної фірми «Консоль», завдяки якій він отримав прізвисько «Недострой» і, на час окупації – голова Верховної Ради АР Крим. Яніна Павленко очолювала кримський завод шампанських вин «Новий світ».

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що за підрозрою у плануванні замаху на цих трьох затримано: Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Їхнє громадянство не називається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У затриманих вилучили п’ять готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження

На відео фсбшники витягують чоловіків з бусика, вриваються у квартиру, деруться кудись драбиною. Жоден із затриманих не має переляканого чи хоча б здивованого вигляду. Так, ніби усі шестеро вчили текст «щиросердного зізнання» і спокійно чекали, поки по них прийдуть. Ще «диверсанти» тримали у себе вдома українські військові нагороди, погони і візитку колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Також, як стверджують у ФСБ, розкрито «організований українськими спецслужбами» канал постачання британської вибухівки із Болгарії, який проходив через Туреччину та Грузію. Затримано громадянина України та Болгарії Петранова, нібито причетного до поставок цієї вибухівки.

«Міжнародний канал, організований українськими спецслужбами, проходив із Болгарії до Росії через Туреччину та Грузію. Зловмисники постачали вибухові речовини та компоненти вибухових пристроїв, закамуфльовані під побутові електроплити, які планували використати члени зазначеної групи у терористичній діяльності», – йдеться у повідомленні спецслужби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У повідомленні фсбшників тут з’являється ще одна громадянка України – Марина Матущак, яка відправляла електроплити з компонентами вибухових пристроїв із Болгарії у Росію, громадянам, з якими вела бізнес.

«На відео, поширеному ФСБ, одна з жінок, яку використовували для переправки вибухівки, розповіла, що чекала із Болгарії 15 весільних суконь від знайомої з бізнесу, але разом з ними отримала дві електричні плитки, які їй нібито відправили помилково. Її попросили переслати їх до Ялти і на пошті вона зрозуміла, що дві плитки, які мають важити по 3,5 кг, важать 11 кг», – пише ТАСС. ФСБ виявила у цих електроплитках вибухові речовини та компоненти вибухових пристроїв. І заявила, що таку ж вибухівку використали підірвавши 23 лютого 2023 року залізничні шляхи у Криму (23 лютого у Бахчисарайському районі Криму невідомі пошкодили залізницю, у результаті було зупинено рух електричок і поїздів).

Затримані фсбшниками особи одразу в усьому зізналися на камеру

Чоловік, який називає себе Віктором Підвальним, заявляє, що у середині червня 2022 року був завербований співробітником військової розвідки України Романом Машовцем, близьким другом Кирила Буданова, а на «співпрацю з українською розвідкою» пішов, щоби його сини, які живуть в Україні, не потрапили під мобілізацію.

Підвальний розповів, що діяв під псевдонімом Сократ. Зі своїми «кураторами» він спілкувався через WhatsApp та Signal. Шукав людей, готових співпрацювати з розвідкою і залучив до роботи Ігоря Зоріна, Костянтина Євмененка, Сергія Войнаровського та Олександра Литвиненка.

Ще він розповів, що вибухівку вони отримували в електроплитках і один із вибухових пристроїв привели у дію у Бахчисараї. Крім того, Підвальний заявляє, що мав стежити зазначеними вище Аксьоновим, Павленком і Константиновим.

Другий затриманий каже, що у 2013 році робив Підвальному ремонт, а у 2022 прийшов до нього спитати, чи немає ще якоїсь роботи. Той відвів його у гараж де запропонував працювати на українську розвідку. Він мав стежити за будинком Яніни Павленко у Ялті, а також отримав на своє ім’я посилку з електроплитками, з якою його, вочевидь, і пов’язали за легендою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Призначений окупантами главою Криму Сергій Аксьонов в інтерв’ю пропагандисту Соловйову заявив, що хотів би сам поговорити із диверсантами і вони би у нього швиденько в усьому зізналися. Нагадаємо, що Аксьонов у 90-х був учасником дуже відомої тоді у Криму банди «Сейлем». Саме звідти у нього і прізвисько Гоблін.

У своєму Telegram-каналі Аксьонов написав, що підозрювані – «та сама група, що підривала залізничні колії у районі Бахчисарая».

«Немає жодних сумнівів, що замовники злочину перебувають у Києві...», – написав Аксьонов.

Щодо наративів, які просували Аксьонов і Соловйов, коментуючи затримання кримських «диверсантів» – про партизанську діяльність було відомо давно і їх «вели», усі кримчани радісно здають ФСБ партізанів і підтримують політику Путіна, Крим російський назавжди, треба створити на півострові СМЕРШ

«Смерть шпигунам» – підрозділ контррозвідки Народного комісаріату оборони СРСР, формований для оборони тилу Червоної Армії, боротьби з дезертирством, шпигунами і диверсантами, який відрізнявся особливою жорстокістю і безпринципністю Наразі в окупованому Криму СМЕРШ існує у вигляді Telegram-каналу військовослужбовця-зрадника присяги Олексія Таліпова, який, разом з однодумцями, полює на кримчан, котрі висловлюють у соцмережах проукраїнську позицію, влаштовує їм цькування у соцмережах, скаржиться у поліцію та ФСБ, а потім публікує їхні відео з вибаченнями на фоні російських триколорів.

ФСБ традиційно звинуватила у підготовці терактів і диверсії Головне управління розвідки Міноборони України, назвавши організатором заступника голови офісу президента України Романа Машовця.

В українській розвідці традиційно назвали звинувачення маячнею.

«Бояться і правильно роблять, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них – добровільно здатись у руки українському правосуддю», – прокоментував представник ГУР Андрій Юсов

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на Кремль і що усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

«Главком»